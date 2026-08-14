트와이스 채영♥자이언티, 열애 2년 만 결별..10살 연상연하 커플 마침표

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 트와이스 채영과 가수 겸 프로듀서 자이언티의 결별설이 불거졌다.

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이날 JTBC엔터뉴스는 한 가요 관계자의 말을 빌려 "최근 채영과 자이언티가 연인 관계를 정리하고 연예계 선후배 관계로 돌아갔다"고 보도했다.

채영과 자이언티는 지난 2024년 4월 공개 연애를 시작하며 가요계 안팎의 관심을 모았다. 당시 양측은 "두 사람이 6개월째 교제 중이며 호감을 갖고 만나고 있다"라고 입장을 전한 바 있다. 채영은 1999년생, 자이언티는 1989년생으로, 두 사람의 나이 차는 10살이다.

다만 이와 관련 양측은 "아티스트의 사생활이라 확인이 어렵다"고 조심스러운 입장을 밝혔다.

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한편 채영은 지난 2015년 그룹 트와이스로 데뷔했으며, 지난해 9월에는 솔로앨범 '릴 판타지'를 발매했다. 자이언티는 지난 2011년 '클릭 미'로 가요계에 데뷔했다. 이후 '양화대교', '꺼내먹어요', '노 메이크업', '노래' 등 히트곡으로 많은 사랑을 받았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com