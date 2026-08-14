하하, '무도' 20년 만에 꺼낸 속마음 "천재들 사이에서 어중간한 내가 싫었다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 하하가 '무한도전' 20주년을 언급하며 "천재들 사이에서 어중간한 내가 싫었다"고 고백했다.

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14일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 하하, 김장훈, 김종국, 정은지가 출연한다.

하하는 최근 리메이크한 '노래만 불렀지' 무대를 이날 원곡자인 김장훈과 함께 꾸미며 남다른 케미와 뜨거운 열정으로 현장 분위기를 끌어올린다. 이날 KBS가 자체 개발한 AI 포털 시스템 '카이로스(KAIROS)'를 통해 김장훈과 하하의 과거 모습이 즉석에서 소환되자 현장에서는 놀라움과 반가움이 동시에 터져 나온다.

이어 하하는 '무한도전' 20주년을 언급하며 "천재들 사이에서 어중간한 내가 싫었다"고 당시의 솔직한 속내를 털어놓는다.

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김장훈은 "성시경의 샤우팅을 끌어내고 싶다"며 함께 '세상이 그대를 속일지라도' 듀엣 무대를 꾸며 궁금증을 자아낸다. 약 3500회에 달하는 공연을 소화하며 무대 위에서 건재한 존재감을 입증한 김장훈은 이날 감성적인 곡부터 신나는 곡까지 아우르는 히트곡 메들리로 관객들의 기립과 떼창을 이끌어낼 예정이다.

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김종국은 신곡과 함께 약 3개월 만에 '성시경의 고막남친'을 다시 찾는다. 데뷔 30주년을 기념해 자신만의 음악색을 지닌 아티스트들에게 곡을 받아 김종국의 목소리로 해석하는 프로젝트를 진행 중인 그는 이날 성시경에게도 협업을 제안하며 두 사람이 만들어낼 음악에 대한 기대를 높인다. 또한 멜로망스의 '사랑인가 봐'를 라이브로 선보인 김종국은 정동환에게도 즉흥 러브콜을 보내며 음악 컬래버레이션에 대한 남다른 열의를 드러낸다. 특히 함께 작업할 후배 아티스트들을 향해 무료 PT를 비롯한 각종 혜택까지 내걸며 적극적인 '자기 어필'을 펼쳐 웃음을 더한다.

정은지는 듀엣 코너 '두 사람'에 출격해 'All For You(올 포 유)' 무대를 함께 꾸미며 환상적인 음색 케미를 보여준다. 평소 대기실에서 우즈의 'Drowning(드라우닝)'으로 목을 푼다고 밝힌 정은지는 즉석에서 폭발적인 라이브를 선보여 현장의 감탄을 이끌어냈다는 전언이다. 5년 만에 솔로 앨범으로 컴백한 정은지는 신보에 대한 토크 중 "사랑에 있어서 추격형이다", "겁 없이 계속 덤빈다"라며 거침없는 직진 본능을 드러내는데, 정은지의 솔직하고 꾸밈없는 연애관은 이날 본방송을 통해 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com