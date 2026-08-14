[공식]자이언티·트와이스 채영, 2년 만에 결별?…"개인 사생활"

자이언티(왼쪽), 채영. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 트와이스 채영과 가수 겸 프로듀서 자이언티의 결별설이 불거졌다.

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채영과 자이언티 양측은 14일 스포츠조선에 결별설과 관련해 "아티스트의 개인 사생활이라 확인이 어렵다"는 입장을 밝혔다.

이날 JTBC엔터뉴스는 채영과 자이언티가 최근 연인 관계를 정리하고 연예계 선후배 사이로 돌아갔다고 보도했다. 바쁜 스케줄로 관계가 소원해지면서 자연스럽게 각자의 길을 걷게 됐다는 전언이다.

두 사람은 2024년 4월 열애 사실을 공식 인정했다. 당시 양측은 "두 사람이 호감을 갖고 만나고 있다. 서로를 응원하고 있다"고 교제 사실을 밝혔다.

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특히 1999년생인 채영과 1989년생인 자이언티는 10살 차 연상연하 커플로 화제를 모았다. 지인의 소개로 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전한 것으로 알려졌으며, 열애 인정 이후 공개 연애를 이어왔다.

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이번 결별설은 채영이 14년간 몸담았던 JYP엔터테인먼트를 떠나 홀로서기를 알린 직후 제기돼 눈길을 끈다. 채영은 지난 13일 자신의 계정을 통해 JYP엔터테인먼트와의 전속계약 종료 소식을 직접 알린 바 있다.

채영은 2015년 트와이스로 데뷔해 '우아하게', '치얼 업', 'TT', '시그널', '왓 이즈 러브?', '필 스페셜' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 지난해 9월에는 첫 솔로 정규앨범 '릴 판타지 볼륨 원'을 발표하며 솔로 아티스트로 활동 영역을 넓혔다.

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자이언티는 2011년 싱글 '클릭 미'로 데뷔해 '양화대교', '꺼내 먹어요', '노 메이크 업' 등으로 독보적인 음악 색깔을 구축했다. 2022년에는 크리에이티브 회사 스탠다드프렌즈를 설립해 활동을 이어가고 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com