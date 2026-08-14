웬디, 뼈대가 확 드러난 앙상한 어깨…'뼈말라' 몸매에 팬들 우려

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 레드벨벳 멤버 웬디가 튜브톱 의상을 입고 앙상한 팔과 어깨라인 등 너무 야윈 모습을 드러냈다.

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웬디는 지난 13일 자신의 SNS를 통해 근황이 담긴 사진을 게재했다.

사진 속 웬디는 하얀색 튜브톱 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 어깨라인이 드러나는 의상에 화려한 스타일의 목걸이를 매치해 우아하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 앞머리를 자연스럽게 내린 반묶음 헤어스타일과 은은한 핑크빛 메이크업으로 한층 청순하고 사랑스러운 매력을 더했다.

다만, 여전히 아름다운 비주얼을 자랑하는 가운데 다소 과감한 의상은 웬디의 한층 가녀려진 몸매를 더욱 부각했다.

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어깨와 쇄골이 고스란히 드러나는 튜브톱 사이로 뼈대가 도드라질 만큼 앙상한 팔과 어깨라인이 눈에 띄었다. 또한 이전보다 한층 핼쑥해진 듯한 얼굴선 역시 시선을 사로잡으면서 웬디의 지나치게 마른 비주얼을 걱정하는 반응도 이어지고 있다.

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최근 웬디는 근황이 공개될 때마다 너무 마른 모습으로 팬들의 우려를 자아내기도 했다.

한편, 레드벨벳은 지난 3일 미니앨범 'Velvet Summer'(벨벳 서머)를 발매했다.

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anjee85@sportschosun.com