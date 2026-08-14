[인터뷰④] '킬쇼2' 유현수 "박해일, 가장 닮고 싶은 롤모델…연기 스펙트럼 넓은 배우 되고파"

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2'로 강렬한 인상을 남긴 배우 유현수가 6일 스포츠조선을 방문, 매력을 발산하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.6/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유현수가 가장 닮고 싶은 롤모델로 박해일을 꼽았다.

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유현수는 최근 서울 양천구 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 "저도 박해일 선배처럼 연기 스펙트럼이 넓은 배우로 성장하고 싶다"라고 했다.

12일 종영한 디즈니+오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'(극본 지호진 이권, 연출 이권)는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안이 살아 돌아온 진만과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다. 유현수는 섬마을 하남도의 주민 김우진으로 분했다.

유현수는 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'를 본 가족들의 반응에 대해 "어머니는 4부 장면을 보고 눈물을 흘리셨고, 감동받아하셨다. 아버지도 전혀 작품에 대한 정보 없이 모르고 보셨는데 '스케일도 크고 내용도 깊어서 놀랐다'고 말씀하셨다. 또 7살 차이 형이 있는데, 자랑스럽다고 말해줬다. SNS 스토리에도 방송 장면 캡처해서 올렸더라. 보통 그런 말 잘 안 하는데 신기했다(웃음). 형수님은 혜준 선배의 빅팬이셔서 드라마를 보고 좋아하셨다"고 말했다.

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한국예술종합학교를 졸업한 그는 "동기 중에 이시우와 친하다. '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'를 보고 너무 축하하고, 잘 되길 바란다고 말해줬다. 학교 다닐 때 시우와 가장 많이 붙어 다녔고, 기숙사도 자주 놀러 갔었다"며 "최근에 통화할 때도 작품을 하면서 대중 분들에게 연기를 보여드리는 게 너무 감사한 일이고, 꿈을 이룬 것 같단 이야기를 나눴다. 물론 결과에 대한 생각을 안 할 수 없지만, 연기를 보여드릴 수 있는 기회를 갖는 것만으로도 뜻깊은 것 같다"고 말했다.

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닮고 싶은 롤모델 선배가 있는지 묻자, 유현수는 "박해일 선배의 진중한 매력을 담고 싶다. 선배의 연기를 처음 본 게 '괴물'이었다. 그때 당시 거친 삼촌의 모습을 봤다면, 성인이 되고 본 '덕혜옹주', '헤어질 결심'에선 선배의 진중하고 다정한 모습을 보게 됐다. 저도 선배처럼 스펙트럼이 넓은 배우가 되고 싶고, 나중에 꼭 뵙고 인사드리고 싶다"고 답했다.

마지막으로 차기작을 통해 연기적으로 보여주고 싶은 모습에 대해서도 이야기했다. 유현수는 "스릴러나 사극 장르에 도전해 보고 싶다. 사건의 크기가 큰 상황에서 내면의 갈등을 분출하는 캐릭터를 맡아보고 싶다"고 바람을 내비쳤다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com