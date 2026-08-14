'송곳니 실종' 뉴진스 해린, 잡지 표지 등장..어도어 복귀 후 첫 개인 활동

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[스포츠조선 정유나 기자] 걸그룹 뉴진스의 해린이 소속사 복귀 후 첫 개인 활동에 나섰다.

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마리끌레르는 14일 공식 SNS를 통해 해린이 등장하는 9월호 표지 화보를 공개했다.

이번 화보에서 해린은 장미꽃 한송이를 들고 신비로우면서도 우아한 매력을 발산했다. 마리끌레르는 "새로운 계절의 시작처럼 맑고 생기로운 해린의 순간을 담았다"며 "파리의 오래된 정원에 이제 막 피어난 한송이 꽃을 연상시키는 공간 속에서 사랑스러움과 당당함, 우아함과 자유로움이 공존하는 해린만의 얼굴을 포착했다"고 소개했다.

해린이 잡지 표지에 등장하는 것은 지난해 2월 '엘르 재팬' 이후 처음이다.

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특히 이번 화보는 전속계약을 둘러싼 분쟁 이후 어도어로 돌아온 해린의 첫 개인 활동이라는 점에서 관심을 모았다. 해린은 지난해 11월 또 다른 멤버 혜인과 함께 어도어 복귀를 결정했으며, 이번 촬영 역시 어도어 소속 아티스트 활동의 일환으로 진행됐다.

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다만 이번 촬영은 음악 활동 재개 여부와는 무관한 것으로 전해졌다. 어도어 측은 "(뉴진스 컴백은) 구체적인 음악 활동 계획과 방식이 확정되면 안내드리겠다"고 밝혔다.

한편 해린은 최근 달라진 치열로 눈길을 끌었다. 데뷔 초부터 해린의 트레이드마크로 꼽혀온 송곳니가 이전보다 눈에 띄지 않는 모습이 포착되며 온라인에서 화제가 된 것. 특유의 뾰족한 송곳니는 고양이상을 더욱 돋보이게 하는 매력 포인트로 꼽혀왔던 만큼, 달라진 치아에 관심이 쏠렸다.

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jyn2011@sportschosun.com