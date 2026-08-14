'기성용♥' 한혜진, 11세 딸 1만2500원 슬라임에 깜짝 "그거 하나에? 책 사라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한혜진이 딸 시온 양의 방학을 맞아 '현실 엄마' 면모를 드러냈다. 딸과 함께 영화를 보고 쇼핑을 즐기는 다정한 엄마인 동시에, 끝나지 않는 방학에 "사람 살려"를 외치는 솔직한 모습으로 웃음을 안겼다.

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14일 한혜진의 유튜브 채널에는 '"방학 며칠 안 됐는데... 왜 벌써 이렇게 지쳤지?" 개학 너 어디쯤이니...?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 한혜진은 방학을 맞은 딸 시온 양과 함께 시간을 보내며 소소한 모녀 일상을 공개했다. 영상이 시작하자마자 한혜진은 "시온이가 방학을 했다"며 울먹이는 표정을 지어 웃음을 자아냈다. 딸의 방학이 반가우면서도 앞으로 펼쳐질 긴 방학을 떠올린 듯한 '엄마의 속마음'이 고스란히 드러났다.

가장 먼저 모녀가 함께 찾은 곳은 서점이었다. 한혜진은 딸에게 "책을 사, 책을"이라며 독서를 권했지만, 시온 양은 "아 스탑!"이라고 외치며 엄마의 잔소리를 단호하게 차단했다. 결국 시온 양의 선택은 책이 아닌 슬라임이었다.

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하지만 가격을 확인한 한혜진의 표정이 굳어졌다. 슬라임 하나의 가격이 무려 1만2500원이었던 것. 한혜진은 "그거 하나에?"라고 되물으며 놀라움을 감추지 못했다. 딸이 원하는 것은 사주고 싶지만 가격 앞에서는 한 번 더 고민하게 되는 현실 엄마의 모습이 그대로 담겼다.

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그렇게 서점 나들이를 마친 두 사람은 함께 식사를 하고 게임장까지 찾으며 모녀 데이트를 이어갔다.

그러나 방학의 길이를 실감한 순간 한혜진의 속마음이 다시 튀어나왔다. 그는 시온 양에게 "시온아 방학 며칠 남은 줄 아냐. 43일이다. 사람 살려"라고 너스레를 떨며 웃음을 안겼다. 아직 방학 초반임에도 43일이라는 숫자에 벌써부터 지친 엄마의 현실적인 반응이었다.

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한혜진의 '현실 엄마' 면모는 여기서 끝나지 않았다. 학원에 가는 시온 양을 위해 직접 도시락을 싸고, 직접 라이드를 해주는 등 엄마로서의 역할에도 정성을 다했다.

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특히 학원에 가는 딸을 배웅하며 "방학 중 유일한 희망"이라고 너스레를 떨어 또 한 번 웃음을 자아냈다. 딸을 사랑하는 마음과 긴 방학을 견뎌내야 하는 엄마의 솔직한 심경이 동시에 담긴 한마디였다.

딸과 함께하는 시간이 마냥 힘든 것만은 아니었다. 한혜진은 영화부터 쇼핑, 식사, 게임까지 함께하며 시온 양의 방학을 채워줬다. 그러면서도 엄마라면 누구나 한 번쯤 공감할 법한 잔소리와 현실적인 반응을 숨기지 않아 더욱 친근한 매력을 드러냈다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com