'기성용♥' 한혜진, 영국 7년 살았는데.."영어 초급수준, 10개월째 공부중"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한혜진이 연기부터 영어까지 배움에 대한 열정을 이어가고 있는 근황을 공개했다.

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14일 한혜진의 유튜브 채널에는 '"방학 며칠 안 됐는데... 왜 벌써 이렇게 지쳤지?" 개학 너 어디쯤이니...?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 한혜진은 방학을 맞은 딸 시온 양과 함께 영화를 보고 쇼핑을 즐기는 등 평범하지만 소중한 일상을 보냈다. 딸과 함께 시간을 보내며 웃고 이야기를 나누는 모습에서는 바쁜 일상 속에서도 가족과 함께하는 시간을 소중히 여기는 한혜진의 모습이 엿보였다.

딸과의 달콤한 방학 일상에 이어 영상 말미에는 엄마이자 배우인 한혜진의 또 다른 하루가 공개됐다. 가족과의 시간을 보낸 뒤 혼자만의 시간을 갖게 된 한혜진은 연기 연습을 위해 연기학원을 찾았다.

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2002년 데뷔해 어느덧 연기 24년 차를 맞은 한혜진이지만 배움에는 끝이 없었다. 한혜진은 여전히 연기학원에 다니며 연기 공부에 매진하고 있었다.

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연기뿐만이 아니었다. 한혜진은 바쁜 집안일 사이에서도 영어 공부를 이어가고 있었다.

한혜진은 "집안일을 끝내고 잠깐의 시간이 나면 틈틈이 온라인으로 영어 공부하고 있다"며 "제 수준은 초급과 중급 그 사이 어딘가인 것 같다"고 말했다.

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이어 자신의 공부 과정을 구체적으로 설명했다. 그는 "초급반 4개월 과정인데 기초를 탄탄히 하고 싶어서 4개월 들었다. 총 8개월 온라인으로 공부하고 이제 중급반 2개월 차인데, 제게 조금 어렵다"고 털어놨다.

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쉽지 않은 영어 공부에 대한 솔직한 고충도 털어놨다. 한혜진은 "영어는 참 어렵다. 배워도 배워도 참 어렵고 까먹는다"고 웃으며 말했다. 그러면서도 공부를 포기하지 않았다. 한혜진은 "어렵지만 이 또한 꾸준히 공부하다 보면 나아지지 않겠냐"라고 긍정적인 태도를 보였다. 단번에 완벽해지기보다 꾸준히 이어가는 것이 중요하다는 그의 마음가짐이 고스란히 느껴졌다.

데뷔 24년 차 배우라는 타이틀 뒤에도 여전히 연기를 배우고, 엄마로서 바쁜 일상을 보내면서도 틈틈이 영어 공부에 시간을 투자하는 한혜진. 화려한 스포트라이트 뒤에서 끊임없이 자신을 채워가는 그의 일상이 잔잔한 울림을 안겼다.

한편 한혜진은 축구선수 기성용과 2013년 결혼해 2015년 딸 시온 양을 품에 안았다. 결혼 직후에는 기성용과 함께 영국 스완지로 떠나 신혼생활을 보냈다. 이후 가족과 함께하는 일상을 공개하는 한편 배우로서도 꾸준히 활동을 이어가고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com