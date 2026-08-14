'킬러들의 쇼핑몰 시즌2', 역시 김혜준이기에 가능했다

사진 제공=매니지먼트mmm

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'의 대미를 강렬하게 장식했다.

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디즈니+의 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'가 8부작의 막을 내린 가운데, 김혜준이 극 중 정지안의 변화와 성장을 설득력 있게 그려냈다.

시즌2 속 정지안은 시즌1과 확연히 달랐다. 혹독한 인수인계를 거쳐 머더헬프의 새로운 대표가 된 그녀는 더 이상 누군가의 보호를 기다리며 숨어만 있는 수동적인 인물이 아니었다. 위협이 거듭되는 상황에서도 스스로 판단하고 선택하며 앞으로 나아갔고 김혜준은 이러한 정지안을 한층 깊어진 연기력으로 완성했다.

김혜준의 정지안이 특별했던 이유는 그녀의 섬세함에 있었다. 액션과 감정 어느 하나 놓치지 않는 세심함으로 극의 몰입감을 높였고 이는 보는 이들의 호평을 자아냈다. 강도 높은 총기 액션을 소화할 때면 결의에 찬 눈빛으로, 극적인 순간에는 표정과 호흡 등의 변주로 캐릭터의 복합적인 심경을 고스란히 표현하며 인물에 입체감을 더했다.

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무엇보다 김혜준은 작품의 중심축에서 극을 안정적으로 이끌며 독보적인 존재감을 발휘했다. 확장된 세계관으로 2년 만에 돌아온 만큼 그 무게감 또한 막중했을 터. 그러나 기다린 시간에 보답하듯 업그레이드된 모습으로 기대를 200% 충족시켰고 더욱 단단해진 연기 내공은 그녀의 노력과 진가를 재확인시켜 줬다.

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이렇듯 정지안은 김혜준이기에 가능함이 분명했다. 회를 거듭할수록 진짜 머더헬프의 대표로 거듭난 정지안을 더할 나위 없이 완벽하게 구현해 내 대중의 찬사를 이끌었다. 시즌2를 통해 든든한 활약을 펼치며 8부작 여정을 성공적으로 마친 그녀이기에 앞으로의 행보에도 귀추가 주목된다.

한편, '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'를 떠나보낸 김혜준은 이번엔 로코 도전으로 신선한 얼굴을 꺼내 보이고 있다. 사랑스러운 매력으로 중무장한 채 보는 이들의 미소를 유발할 그녀의 변신은 매주 월, 화 오후 8시 45분 방송되는 tvN '최애의 사원'에서 확인할 수 있다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com