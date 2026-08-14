기성용 딸인데 농구 천재...'189cm' 장신아빠 DNA 물려받고 뽐낸 운동신경

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[스포츠조선 정안지 기자] 축구선수 기성용의 딸 시온(12) 양이 아빠를 닮은 길쭉한 신체 조건을 자랑하며 처음 접한 농구에서도 남다른 운동 신경을 뽐냈다.

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14일 유튜브 채널 '배우 한혜진'에는 "방학 며칠 안 됐는데 왜 벌써 이렇게 지쳤지?"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한혜진은 방학을 맞은 딸 시온 양과 함께 점심을 먹은 뒤 오락실을 찾았다.

시온 양의 선택은 농구였다. 이때 시온 양은 189cm의 장신인 아빠 기성용에게 물려받은 긴 팔을 활용해 안정적으로 공을 던졌다. 이어 처음 해보는 농구지만 연이어 골을 성공시키며 엄마 한혜진의 감탄을 자아냈다.

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딸의 예상 밖 농구 실력에 놀란 한혜진은 "몰랐던 시온이의 농구 실력에 감탄했다"라면서 "운동 신경이 남편을 닮아서 처음 해도 감이 너무 좋다"라며 딸 시온 양의 타고난 운동 감각을 칭찬했다.

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한혜진은 앞서 2023년 한 방송에 출연해 딸의 남다른 운동 신경과 승부욕을 공개한 바 있다.

당시 한혜진은 "딸이 운동을 좋아하고 승부욕이 너무 강하다. 축구 교실을 보냈는데, 같은 편 선수가 공 뺏어 골을 성공하면 애가 그거에 뒤집어져서 울더라. 경쟁하는 운동을 시키면 안 되겠다고 생각해서 그때부터 축구교실을 못 다녔다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

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시온 양은 엄마 한혜진을 닮은 것으로 알려진 가운데 아빠의 신체 조건과 운동 신경까지 물려받은 모습이 팬들의 눈길을 끌고 있다.

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한편, 한혜진은 지난 2013년 8세 연하의 기성용과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.

anjee85@sportschosun.com