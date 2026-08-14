[공식]트와이스 채영♥자이언티 결별 아니었다 "명백한 사실무근, 법적 강경대응"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 트와이스 채영과 가수 겸 프로듀서 자이언티의 결별설이 사실무근으로 밝혀졌다. 양측이 직접 아티스트 본인들에게 확인한 결과, 두 사람은 여전히 좋은 감정을 가지고 만남을 이어가고 있는 것으로 확인됐다.

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14일 채영과 자이언티 양측 소속사는 결별설과 관련해 공식 입장을 내고 "결별설은 명백한 사실무근"이라고 밝혔다.

양측은 "아티스트 본인들에게 확인한 결과, 두 사람은 여전히 좋은 감정을 가지고 예쁜 만남을 이어가고 있다"고 설명했다. 앞서 불거진 결별설을 단호하게 부인하며 두 사람이 현재도 연인 관계임을 분명히 한 것.

특히 양측은 확인되지 않은 내용을 바탕으로 한 허위사실 유포에 대해서는 강경하게 대응하겠다는 뜻도 밝혔다.

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소속사 측은 "근거 없는 추측성 기사나 사실과 다른 허위사실 유포, 악의적인 게시물로 인해 아티스트의 명예가 훼손되는 일이 없도록 지속적으로 모니터링할 예정"이라고 전했다.

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이어 "확인되지 않은 사실에 대한 자극적인 보도 및 유포 행위에 대해서는 법적으로 강경 대응할 것임을 말씀드린다"고 덧붙였다.

앞서 이날 한 매체는 채영과 자이언티가 최근 바쁜 스케줄 탓에 관계가 소원해졌으며, 자연스럽게 결별해 연예계 선후배 사이로 돌아갔다고 보도했다. 그러나 양측이 사실관계를 확인한 결과 해당 보도는 사실이 아닌 것으로 드러났다.

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채영과 자이언티는 지난 2024년 4월 공개 연애를 시작하며 가요계 안팎의 관심을 모았다. 당시 양측은 "두 사람이 6개월째 교제 중이며 호감을 갖고 만나고 있다"라고 입장을 전한 바 있다. 채영은 1999년생, 자이언티는 1989년생으로, 두 사람의 나이 차는 10살이다.

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다만 이와 관련 양측은 "아티스트의 사생활이라 확인이 어렵다"고 조심스러운 입장을 밝혔다.

한편 채영은 지난 2015년 그룹 트와이스로 데뷔했으며, 지난해 9월에는 솔로앨범 '릴 판타지'를 발매했다. 자이언티는 지난 2011년 '클릭 미'로 가요계에 데뷔했다. 이후 '양화대교', '꺼내먹어요', '노 메이크업', '노래' 등 히트곡으로 많은 사랑을 받았다.

자이언티·채영 결별설 관련 양측 소속사 공식 입장문

안녕하세요.

금일 보도된 자이언티와 채영의 결별설과 관련하여 양측의 공식 입장을 전달드립니다.

1. 결별설은 명백한 사실무근입니다.

아티스트 본인들에게 확인한 결과, 두 사람은 여전히 좋은 감정을 가지고 예쁜 만남을 이어가고 있습니다.

2. 허위사실 유포에 대한 강경 대응 안내

양사는 근거 없는 추측성 기사나 사실과 다른 허위사실 유포, 악의적인 게시물로 인해 아티스트의 명예가 훼손되는 일이 없도록 지속적으로 모니터링할 예정입니다. 확인되지 않은 사실에 대한 자극적인 보도 및 유포 행위에 대해서는 법적으로 강경 대응할 것임을 말씀드립니다.

더불어 최근 독립 레이블 '릴판타지'를 설립하며 새로운 시작을 알린 채영의 홀로서기를 응원해 주시기 바랍니다. 아울러 자이언티의 다양하고 활발한 음악 활동에도 지속적인 관심과 따뜻한 성원 부탁드립니다.

감사합니다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com