'80평 압구정家 떠난' 이지혜, 구축 40평집 공개 "마음에 쏙 들어, 정성들인 소중한 공간"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 이지혜가 새로운 보금자리를 공개하며 만족감을 드러냈다.

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이지혜는 14일 자신의 계정에 "이사 온 후 모든 게 정리되기까지 꽤나 오랜 시간이 걸렸지만.. 하나하나 정성 들여 만든 공간들 다시 돌아보니 참 소중해"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이지혜가 새롭게 꾸민 집의 모습이 고스란히 담겼다. 널찍하게 트인 공간감은 물론, 곳곳에 배치된 가구와 소품들이 조화를 이루며 고급스러운 분위기를 자아냈다. 깔끔하면서도 세련된 인테리어는 마치 고급 호텔을 연상케 해 눈길을 끌었다.

오랜 시간 고민하고 공을 들여 완성한 공간인 만큼 이지혜의 애정도 남달랐다. 그는 "내 공간 내 맘에 쏙 들어버림"이라며 새 집에 대한 만족감을 솔직하게 드러냈다.

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특히 이지혜는 새 보금자리를 완성하기까지 도움을 준 이들에게 감사의 마음을 전했다. 그는 "모든 건 혼자서 되는 일이 없다. 함께 노력하고 협력하고 조율하면 최상의 결과가 나올 수밖에 없다. 도와주신 분들 정말 고마워요"라고 적으며 함께해준 이들을 향한 고마움을 표현했다.

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앞서 이지혜는 2024년 서울 압구정에 위치한 80평대 아파트를 공개해 화제를 모으기도 했다. 당시 그는 자신의 집을 공개하며 "이런 집에 살려면 방송을 정말 안 쉬고 몸을 공장 돌리듯 365일 해야 한다. 나는 AI다 생각하고 막 달려야 한다"라고 솔직하게 털어놓은 바 있다.

최근에는 자신의 유튜브 채널을 통해 기존 80평대 아파트에서 49평 아파트로 이사했다고 알렸다. 이전보다 면적은 줄었지만, 자신과 가족에게 필요한 공간을 세심하게 구성하며 새로운 보금자리를 완성한 모습이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com