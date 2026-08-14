[공식]이강인, 연예계 입성하나..박보검 소속사 더블랙레이블과 전속계약

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[스포츠조선 김소희 기자] 축구 국가대표 이강인이 더블랙레이블과 손잡았다. 세계 무대에서 활약하고 있는 이강인이 엔터테인먼트사와 매니지먼트 계약을 체결하며 축구장 밖 활동에도 새로운 행보를 예고했다.

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더블랙레이블은 14일 공식 입장을 통해 "대한민국 축구 국가대표 이강인 선수와 매니지먼트 계약을 체결했다"고 밝혔다.

더블랙레이블은 이강인에 대해 "세계 무대에서 자신의 존재감을 증명해왔다"며 "뛰어난 실력과 성실한 태도로 폭넓은 잠재력을 지닌 선수로 평가받고 있다"고 설명했다.

이어 "이강인 선수가 그려나갈 새로운 모습과 도전에 항상 함께하는 든든한 파트너로서, 앞으로의 행보를 아낌없이 지원하겠다"고 덧붙였다.

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이강인의 합류로 더블랙레이블의 매니지먼트 영역에도 더욱 다양한 색깔이 더해지게 됐다. 현재 더블랙레이블에는 배우 박보검을 비롯해 임시완, 곽동연, 이종원, 빅뱅 태양, 블랙핑크 로제, 아이오아이 전소미, 빈스, 미야오, 올데이프로젝트, 댄서 리정 등이 소속돼 있다.

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특히 이강인은 축구 실력뿐만 아니라 패션과 광고, 다양한 콘텐츠를 통해서도 국내외에서 높은 관심을 받고 있는 만큼, 더블랙레이블과 함께 축구장 밖에서 어떤 새로운 모습을 보여줄지에도 관심이 쏠린다.

이강인은 최근 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 스페인 프리메라리가 아틀레티코 마드리드로 이적하며 새로운 도전에 나섰다. 계약 기간은 2031년까지이며, 이적료는 기본 3500만 유로에 옵션 500만 유로를 더해 총 4000만 유로(한화 약 665억 원) 규모로 알려졌다.

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유럽 무대에서 자신의 입지를 넓혀온 이강인은 아틀레티코 마드리드에서 새로운 팀과 함께 또 한 번의 도약을 준비하고 있다. 여기에 국내에서는 더블랙레이블과 매니지먼트 계약까지 체결하며 축구선수로서의 활동은 물론 다양한 분야에서 자신의 영향력을 넓혀갈 것으로 보인다.