하영 저격하더니..소재원, 독립운동가 후손엔 예우 “제 작품에 무조건 캐스팅”[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 소재원 작가가 배우 하영을 향한 쓴소리에 이어 독립운동가 후손들을 위한 구체적인 지원 계획을 밝혀 눈길을 끌고 있다. 단순한 비판에 그치지 않고 자신의 작품을 통해 독립운동가 후손들에게 기회를 제공하겠다는 뜻을 밝히면서, 직접 행동에 나서겠다는 의지를 드러냈다.

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소재원은 14일 자신의 계정에 "최불암 선생님의 아버님은 독립운동가 최철 선생님이십니다"라고 운을 떼며 장문의 글을 게재했다.

그는 먼저 배우 최불암과의 특별한 인연을 떠올렸다. 소재원은 "명문 가문의 자손답게 최불암 선생님께서는 안방극장의 '국민 아버지'로 오랜 시간 우리 곁에서 함께해 오셨죠"라며 최불암을 향한 애정을 드러냈다.

이어 "영광스럽게도 선생님의 마지막 드라마 출연작은 제 작품이었습니다. 유일하게 제가 캐스팅에 관여해서 직접 모셔왔었죠. 그리고 저 역시 선생님이 출연하신 드라마가 마지막 드라마가 되었습니다"라고 밝히며 남다른 인연을 전했다.

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소재원은 그동안 작품의 캐스팅에 직접 관여하지 않았던 이유도 설명했다. 그는 "저는 소설가로서 제 원작 소설을 가지고 영화와 드라마를 모두 쓴 최초의 작가라는 타이틀을 갖고 싶었던 것뿐이거든요. 꿈을 이룬 저는 다시 문인으로 돌아가 약자를 대변하는 문학을 써 내려갔습니다"라고 적었다.

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이어 "그 후로 제 소설이 영상화가 되어도 더는 캐스팅에 관여하지 않았습니다"라며 "제가 극본을 쓰거나 캐스팅에 관여하면 마치 남의 꿈과 밥그릇을 빼앗는 것 같은 죄책감이 있었기 때문입니다. 제겐 취미와 같은 일탈이 누군가에게는 삶의 전부라는 부담도 있었지요"라고 털어놨다.

하지만 이번 일을 계기로 생각이 달라졌다고 밝혔다.

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소재원은 "하지만 앞으로는 캐스팅에 조금 관여해 볼까 합니다. 이번 계기를 통해 위대한 가문의 후손들이 배우로서 많은 활동을 하고 계신다는 것을 알게 되었습니다"라고 말했다.

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특히 독립운동가 후손들을 향한 지원 의사를 구체적으로 밝혔다. 그는 "나라와 사회가 독립투사의 자손들을 빛나게 해 줄 수 없다면, 제 미천한 글이나마 그분들을 빛나게 해 드려야겠습니다"라며 "이렇게라도 '독립운동을 하면 3대가 흥하고 존경받는다'는 지극히 정상적인 변화에 펜을 쥔 자로서 앞장서고 싶습니다"라고 강조했다.

이어 "독립투사 후손들에 대한 당연한 예우와 존경은 친일파 후손들과 반드시 차별되어야 합니다"라고 자신의 생각을 분명히 밝혔다.

작가로서 지켜온 신념에 대해서도 언급했다. 소재원은 "작가의 펜은 언제나 정의로워야 한다는 신념은 26살 데뷔 때부터 지금까지 절대 변하지 않는 제 펜의 이유입니다"라고 적었다.

그러면서 앞으로는 자신의 작품에 더욱 적극적으로 관여하겠다는 뜻을 내비쳤다. 그는 "제 펜을 지키기 위해서라도, 이제는 흐릿해진 역사에 적응된 이들을 일깨우기 위해서라도 저는 앞으로 제 작품에 적극적으로 관여하며 겸손한 척하지 않겠습니다"라며 "이것이 대한민국 국민으로서 제가 역사와 독립투사께 진 빚을 갚는 유일한 길임을 깨닫습니다"라고 밝혔다.

마지막에는 보다 직접적이고 구체적인 계획을 공개했다. 소재원은 "글이 너무 거창하지요?"라고 운을 뗀 뒤 "간단하게 요약하자면, 앞으로 제 작품에는 무조건 독립투사 후손분들이 출연하실 거라는 이야기입니다"라고 했다.

이어 "적어도 후손들이 '조상 덕 봤다'는 이야기는 들을 수 있어야 하는 것 아니겠습니까. 제가 이 정도는 충분히 할 수 있는 위치에 있긴 하거든요"라며 자신의 작품을 통해 독립운동가 후손들에게 실질적인 기회를 주겠다는 의지를 다시 한번 강조했다.

끝으로 소재원은 "대한독립 만세!"라고 글을 맺었다.

소재원의 이 같은 발언은 최근 배우 하영을 둘러싼 친일 논란에 대해 공개적으로 목소리를 낸 이후 나온 것이어서 더욱 주목받고 있다.

앞서 소재원은 하영의 발언과 관련해 "하영 배우 발언과 기사에 저는 분노보단 두려움을 느낀다"며 "우리가 역사를 잊게 되면 이렇듯 거짓이 진실이 된다"고 지적한 바 있다.

이어 소설 '이야기'의 한 구절을 인용해 "역사를 잊으면 위대해져야 할 이름은 사라지고, 비난받아야 할 이름이 위대해진다. 우리는 반드시 역사를 지켜야 한다"고 강조하며 역사에 대한 관심과 기억의 중요성을 짚었다.

하영을 둘러싼 논란은 최근 방송에서 가족사를 공개하면서 시작됐다. 하영은 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 자신이 4대째 이어진 의사 집안 출신이라고 밝히며 증조부가 일본에서 양의학을 배운 뒤 한양에서 의원을 열고 고종 황제를 진료했다고 소개했다. 이후 하영이 언급한 증조부가 의사 안상호라는 사실이 알려지면서 그의 일제강점기 행적이 재조명됐다. 특히 안상호가 1916년 대정친목회 평의원 명단에 이름을 올렸다는 기록이 알려지며 친일 행적 논란으로 번졌다.

하영의 소속사는 당초 관련 의혹에 대해 사실과 다른 부분이 있다고 반박했지만 이후 입장을 정정했다.

소속사는 "추가 확인 결과 하영의 증조부 안상호가 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라 있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"며 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변해 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

한편, 소재원 작가는 영화 '비스티보이즈', '터널', '공기살인' 등의 원작자다.

다음은 소재원 작가 SNS글 전문

최불암 선생님의 아버님은 독립운동가 최철 선생님이십니다. 명문 가문의 자손답게 최불암 선생님께서는 안방극장의 '국민 아버지'로 오랜 시간 우리 곁에서 함께해 오셨죠.

영광스럽게도 선생님의 마지막 드라마 출연작은 제 작품이었습니다. 유일하게 제가 캐스팅에 관여해서 직접 모셔왔었죠. 그리고 저 역시 선생님이 출연하신 드라마가 마지막 드라마가 되었습니다.

저는 소설가로서 제 원작 소설을 가지고 영화와 드라마를 모두 쓴 최초의 작가라는 타이틀을 갖고 싶었던 것뿐이거든요. 꿈을 이룬 저는 다시 문인으로 돌아가 약자를 대변하는 문학을 써 내려갔습니다. 그 후로 제 소설이 영상화가 되어도 더는 캐스팅에 관여하지 않았습니다.

제가 극본을 쓰거나 캐스팅에 관여하면 마치 남의 꿈과 밥그릇을 빼앗는 것 같은 죄책감이 있었기 때문입니다. 제겐 취미와 같은 일탈이 누군가에게는 삶의 전부라는 부담도 있었지요.

하지만 앞으로는 캐스팅에 조금 관여해 볼까 합니다. 이번 계기를 통해 위대한 가문의 후손들이 배우로서 많은 활동을 하고 계신다는 것을 알게 되었습니다.

나라와 사회가 독립투사의 자손들을 빛나게 해 줄 수 없다면, 제 미천한 글이나마 그분들을 빛나게 해 드려야겠습니다. 이렇게라도 '독립운동을 하면 3대가 흥하고 존경받는다'는 지극히 정상적인 변화에 펜을 쥔 자로서 앞장서고 싶습니다. 독립투사 후손들에 대한 당연한 예우와 존경은 친일파 후손들과 반드시 차별되어야 합니다.

작가의 펜은 언제나 정의로워야 한다는 신념은 26살 데뷔 때부터 지금까지 절대 변하지 않는 제 펜의 이유입니다.

제 펜을 지키기 위해서라도, 이제는 흐릿해진 역사에 적응된 이들을 일깨우기 위해서라도 저는 앞으로 제 작품에 적극적으로 관여하며 겸손한 척하지 않겠습니다. 이것이 대한민국 국민으로서 제가 역사와 독립투사께 진 빚을 갚는 유일한 길임을 깨닫습니다.

글이 너무 거창하지요?

간단하게 요약하자면, 앞으로 제 작품에는 무조건 독립투사 후손분들이 출연하실 거라는 이야기입니다.

적어도 후손들이 '조상 덕 봤다'는 이야기는 들을 수 있어야 하는 것 아니겠습니까.

제가 이 정도는 충분히 할 수 있는 위치에 있긴 하거든요.

대한독립 만세!