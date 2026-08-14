"제 연기 인정해준 분"...김희애, '밀회' 인연 故안판석 감독 마지막 길 추모

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김희애가 고(故) 안판석 감독과 함께했던 행복한 순간들을 다시 꺼내며 마지막 인사를 건넸다. 자신을 믿고 두 작품을 맡겨준 고인을 향해 "진심으로 감사드리고 존경한다"며 애틋한 마음을 전했다.

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김희애는 14일 자신의 SNS를 통해 안판석 감독과 함께했던 촬영 현장 사진 여러 장을 공개하며 고인을 추모했다.

공개된 사진에는 안 감독과 김희애를 비롯한 배우와 스태프들이 촬영장에서 함께 모니터를 바라보는 순간들이 담겼다. 진지하게 촬영에 임하는 모습부터 환하게 웃고 있는 모습까지 생전 고인과 함께했던 시간이 고스란히 남아 있었다.

김희애는 "모니터를 보며 다 같이 웃고 있는 모습을 보니 정말 행복한 촬영 현장이었던 것 같다"고 당시를 떠올렸다. "감독님 덕분에 좋은 작품을 두 편이나 함께할 수 있었다"며 자신과 안 감독의 특별했던 인연을 되짚었다.

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그러면서 "제 연기를 인정해 주시고 소중한 기회를 주신 감독님"이라며 고인을 향해 "진심으로 감사드리고 존경합니다"라고 마지막 인사를 건넸다.

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김희애와 안판석 감독은 두 차례 작품으로 깊은 인연을 맺었다. 첫 만남은 2012년 JTBC '아내의 자격'이었다. 김희애는 극 중 평범한 주부 윤서래 역을 맡아 열연했고 안 감독 특유의 현실적인 연출과 만나 호평을 받았다.

두 사람은 2년 뒤인 2014년 JTBC '밀회'에서 다시 만났다. 김희애는 예술재단 기획실장 오혜원 역을 맡아 천재 피아니스트 이선재를 연기한 유아인과 파격적인 멜로를 선보였다. 특히 '밀회'는 20살 나이 차의 남녀를 앞세운 파격적인 설정뿐 아니라 예술계의 권력과 욕망을 섬세하게 그려내며 큰 화제를 모았다. 마지막회는 당시 닐슨코리아 유료가구 기준 5.4%의 자체 최고 시청률을 기록했다.

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한편 안판석 감독은 '하얀거탑'을 비롯해 '아내의 자격' '밀회' '풍문으로 들었소' '밥 잘 사주는 예쁜 누나' '봄밤' '졸업' '협상의 기술' 등을 연출하며 한국 드라마를 대표하는 연출가로 사랑받았다. 지난 12일 뇌출혈로 쓰러져 치료를 받던 중 끝내 회복하지 못하고 세상을 떠났다. 향년 64세. 고인의 빈소는 서울대학교병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 15일 오전 9시 30분이며 장지는 서울시립승화원이다. 오는 10월 방송 예정인 ENA '연애박사'는 고인의 유작이 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com