새 차에 담배빵 테러…에픽하이 미쓰라, 유명 방송국 PD '갑질 폭로'에 멤버들도 분노

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[스포츠조선 조민정 기자] 에픽하이 미쓰라가 어렵게 마련한 첫 차에 방송사 PD가 담배를 버려 자국까지 남겼던 황당한 경험을 털어놨다. 차 안에서 담배를 피우는 것까지 참았지만 예상치 못한 행동에 결국 트라우마까지 생겼다고 밝혔다.

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지난 13일 에픽하이 공식 유튜브 채널에는 '사회생활 힘들죠?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 멤버들은 '새 차를 타고 여행 가자는 친구들을 거절하는 방법'을 두고 이야기를 나눴다. 그러던 중 미쓰라는 자신의 첫 차와 얽힌 충격적인 기억을 떠올렸다.

미쓰라는 "예전에 제가 새롭게 차를 샀을 때다. 심지어 제가 차를 잘 안 몰고 다녔다"며 당시 상황을 설명했다. 촬영 일정 때문에 어쩔 수 없이 자신의 차를 운전하게 됐고 이 과정에서 한 PD와 함께 이동하게 됐다는 것.

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문제는 차에 탄 뒤 벌어졌다. 미쓰라는 "(PD가) 차 안에서 담배를 피우더라"고 회상했다. 그는 "거기까지는 오케이다. 냄새는 빼면 되니까"라고 말했다. 그러나 해당 PD의 행동은 여기서 끝나지 않았다고.

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미쓰라는 "그런데 차 안에 담배빵을 하더라"고 말해 타블로와 투컷을 놀라게 했다. 그는 "제 차에 담배를 버리면서 검은색으로 그을음이 남았다"고 설명했다.

미쓰라의 설명에 멤버들도 분노했다. 타블로와 투컷은 "개념 없는 XX다"라며 격한 반응을 보였다. 타블로는 급기야 "어느 방송국이냐"고 물으며 해당 PD의 정체를 궁금해했다. 미쓰라는 "그건 말할 수 없다"며 말을 아꼈다. 그러면서 "그때 이후 트라우마로 웬만하면 모르는 사람을 잘 태우지 않는다"고 밝혔다.

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한편 에픽하이는 공식 유튜브 채널을 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com