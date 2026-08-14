원위, 미지의 세계 완성…19일 '시나리오' 공개

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[스포츠조선 백지은 기자] 실력파 밴드 원위의 미지의 세계가 완성된다.

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원위는 13일 공식 SNS를 통해 정규 3집 '면 : 언노운 아틀라스)' 하이라이트 리릭북을 게재했다. 공개된 영상에는 타이틀곡 '시나리오'를 비롯해 '피크요정' '동화' '소인국' '라퓨타' '피투성이 피노키오' '임포스터' '스탠드업' '아름다운 날이야' '바로 너야' '흘러간 시간에 그대로 멈춰있지 않기를' '다음에 계속' 등 신곡 12곡의 음원과 가사 일부가 담겼다.

원위는 19일 오후 6시 정규 3집을 발매한다. 이번 앨범은 원위가 전개해 온 점, 선, 면 시리즈의 마지막을 장식하는 앨범이다. 멤버들은 전원 곡 작업에 참여하며 정체성을 공고히 했다. 타이틀곡 '시나리오'는 오랜 시간 잊고 있던 꿈과 열정을 되찾고, 정해진 결말 대신 새로운 시나리오를 써 내려가는 이야기를 담은 곡이다. "가장 아름다운 페이지로 가 / 예쁜 결말을 써 내려가자 / 앞으로는 너와 내가 만드는 후속작 / 이 모든 게 나의 시나리오"라는 등 가사는 한편의 영화를 보는 듯한 몰입감을 선사한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com