허남준, '1조원 상속남' 된다...벌써 차차기작 확정 '무서운 기세'[공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 허남준의 기세가 심상치 않다. SBS '멋진 신세계'로 주연 배우로서 존재감을 굳힌 데 이어 현재 tvN '고래별'을 촬영 중인 가운데 벌써 차차기작 주인공 제안까지 받았다. 이번에는 하루아침에 1조원 상속 게임에 뛰어드는 남자다.

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14일 허남준의 소속사 에이치솔리드 측은 새 드라마 '화폐개혁' 출연과 관련해 "검토 중인 작품"이라고 밝혔다.

앞서 허남준이 SBS 편성 예정인 '화폐개혁'의 주인공 유일한 역을 제안받았다는 소식이 전해졌다.

'화폐개혁'은 카카오웹툰에서 연재된 동명의 작품을 원작으로 한다. 밑바닥 인생을 살아가던 유일한에게 어느 날 생면부지 아버지의 부고가 전해지면서 이야기가 시작된다. 여기에 무려 1조원을 상속받을 수 있는 기회까지 찾아오면서 유일한이 거대한 상속 게임에 뛰어들게 되는 이야기를 그린다. 허남준이 제안받은 유일한은 갑작스럽게 1조원이 걸린 상속 게임에 던져진 뒤 여러 사건을 겪으며 성장하는 인물이다.

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출연이 성사될 경우 허남준의 쉼 없는 행보는 계속된다.

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허남준은 올해 상반기 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에서 차세계 역을 맡아 임지연과 호흡을 맞췄다. 까칠하고 오만한 재벌이 사랑에 빠지면서 변해가는 과정을 그려내며 로맨틱 코미디 남자 주인공으로 존재감을 각인시켰다. '멋진 신세계'는 첫 회 4%로 출발해 마지막회 11%까지 시청률이 상승했다. 허남준 역시 작품의 흥행과 함께 차세대 남자 주연 배우로 주목받았다.

인기를 누릴 새도 없이 다음 작품 촬영에 돌입한 허남준은 현재 내년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'을 촬영 중이다. '고래별'은 1926년 경성을 배경으로 친일파 집안의 하녀 허수아와 독립운동가 강의현을 중심으로 펼쳐지는 이야기를 그린다. 극에서 허남준은 조국의 독립을 위해서라면 물불을 가리지 않는 독립운동가 송해수를 연기한다. '멋진 신세계'의 재벌 차세계와는 180도 다른 인물이다.

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이런 가운데 '고래별' 이후 작품으로 '화폐개혁'까지 검토하면서 허남준의 차차기작에도 일찌감치 관심이 쏠리게 됐다.

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한편 허남준은 오는 22일 서울 KBS 아레나에서 데뷔 후 첫 단독 팬미팅 'HEO's NEXT?'를 개최한다. 오는 10월에는 일본 도쿄에서도 팬들과 만날 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com