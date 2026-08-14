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홍진경, ‘임종 브이로그’ 충격 고백.."숨 꼴깍 넘어가는 모습 공개할 것"

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홍진경, ‘임종 브이로그’ 충격 고백.."숨 꼴깍 넘어가는 모습 공개할 것"

[스포츠조선 박아람 기자] 모델 홍진경이 '임종 브이로그'까지 언급하며 남다른 방송 열정을 드러냈다.

지난 13일 채널 '안녕하세요 최화정이에'에는 '엄정화, 홍진경, 최화정 35년 동안 한 번도 싸우지 않은 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍진경은 자신의 채널과 앞으로의 활동에 대한 이야기를 나누며 여전히 하고 싶은 일이 많다고 밝혔다. 그는 "나는 아직도 하고 싶은 게 많다"라며 "만약 정말 하고 싶은 게 없어진다면 1년 정도 쉴 수도 있겠지만, 지금은 아니다"라고 말했다.

홍진경, ‘임종 브이로그’ 충격 고백.."숨 꼴깍 넘어가는 모습 공개할 것"

이에 제작진이 "우리는 '임종 브이로그'까지 찍기로 했다"고 하자 홍진경은 웃으며 "제가 목숨이 꼴깍꼴깍 넘어가는 순간까지 찍고"라고 말해 웃음을 안겼다.

이어 홍진경은 "근데 나는 그런 거는 안 좋은 것 같다"면서도 "나도 나름 죽어가는 상황에서 솔직한 얘기도 하고 싶고 개인적인 얘기도 하고 싶다"고 말했다.

그러면서 "그런데 피디님이 그럴 것 같다. '선배 방송용으로 얘기 해야지'"라고 덧붙여 현장을 폭소케 했다.

tokkig@sportschosun.com

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