홍진경, ‘임종 브이로그’ 충격 고백.."숨 꼴깍 넘어가는 모습 공개할 것"

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[스포츠조선 박아람 기자] 모델 홍진경이 '임종 브이로그'까지 언급하며 남다른 방송 열정을 드러냈다.

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지난 13일 채널 '안녕하세요 최화정이에'에는 '엄정화, 홍진경, 최화정 35년 동안 한 번도 싸우지 않은 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 홍진경은 자신의 채널과 앞으로의 활동에 대한 이야기를 나누며 여전히 하고 싶은 일이 많다고 밝혔다. 그는 "나는 아직도 하고 싶은 게 많다"라며 "만약 정말 하고 싶은 게 없어진다면 1년 정도 쉴 수도 있겠지만, 지금은 아니다"라고 말했다.

이에 제작진이 "우리는 '임종 브이로그'까지 찍기로 했다"고 하자 홍진경은 웃으며 "제가 목숨이 꼴깍꼴깍 넘어가는 순간까지 찍고"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이어 홍진경은 "근데 나는 그런 거는 안 좋은 것 같다"면서도 "나도 나름 죽어가는 상황에서 솔직한 얘기도 하고 싶고 개인적인 얘기도 하고 싶다"고 말했다.

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그러면서 "그런데 피디님이 그럴 것 같다. '선배 방송용으로 얘기 해야지'"라고 덧붙여 현장을 폭소케 했다.

tokkig@sportschosun.com