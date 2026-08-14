김대희 미모의 첫째 딸, 연세대 다니다 반수로 한의대 합격 '자랑할 만하네'

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 김대희가 지난해 tvN STORY·E채널 예능 '내 새끼의 연애'에 출연해 얼굴을 알린 첫째 딸 김사윤의 한의대 입학 소식을 전하며 흐뭇한 미소를 지었다

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14일 tvN '유 퀴즈 온더 블럭' 측은 "개그하러 왔다가 자녀 자랑하고 가지요. 한의대 합격한 대희의 딸에 이어 준호에게도 찾아온 반가운 소식"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 유재석은 김대희를 향해 "좋은 소식이 있다. 따님이 한의대에 진학했다더라. 얼마나 좋냐"라고 물었다.

이에 김대희는 "작년에 연세대학교에 들어갔다"라면서 "갑자기 반수를 하고 싶다고 하더라. 기대 안 했는데 합격을 했다"면서 딸이 한의대에 합격한 사실을 자랑했다.

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이를 들은 유재석은 "대희 씨가 딸의 한의대 소식을 전하면서 연세대를 얹어서 푸짐하게 한 상을 차려서 자녀분 자랑을 했다"라며 웃었다. 그러면서 두 아이의 아빠인 유재석은 "부모 입장에서 충분히 이해가 된다"라며 공감했다.

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또한 녹화 당시에는 아내 김지민의 임신 사실이 공개되기 전이었던 만큼 김준호의 "노력 중"이라고 했다. 이에 유재석은 "두 분이 노력을 하고 계시니까 축복이 올 것 같다"라고 응원했다.

이어 녹화 후 지난달 30일 김지민은 자신의 SNS를 통해 "25년 작년, 우린 영원한 둘이 됐고 26년 올해, 우린 꿈꾸던 셋이 됐다"라며 "자그마한 내 배에 예쁜 생명이 찾아와 주었다"라면서 임신 소식을 전해 많은 이들의 축하를 받았다. 김지민은 내년 2월 출산 예정으로 알려졌다.

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이에 '유퀴즈' 측도 "김준호 2세 소식 축하한다. 개버지에서 두룹이 아빠가 된 김준호"라며 축하를 건네기도 했다.

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한편, 김대희와 김준호가 출연한 '유퀴즈'는 오는 19일 방송된다.

anjee85@sportschosun.com