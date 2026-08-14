서경덕, '하영 연좌제' 지적한 日에 분노 "창피하지 않나, 올바른 역사 인식부터"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 하영의 증조부 안상호를 둘러싼 친일 행적 논란이 이어지는 가운데, 일본 언론이 하영에게 쏟아진 비판을 '현대판 연좌제'로 규정하자 서경덕 교수가 이를 정면으로 비판했다.

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서경덕 교수는 14일 자신의 SNS를 통해 일본 매체들의 보도를 언급하며 "배우 하영의 증조부 안상호를 둘러싼 친일 행적 논란이 이어지자 일본 매체들이 하영에게 쏟아진 비판을 '현대판 연좌제'로 규정해 논란이 일고 있다"라고 밝혔다.

앞서 일본 매체 JB프레스는 지난 12일 '왜 한국은 친일파의 자손을 용서하지 않는가'라는 취지의 칼럼을 통해 하영의 증조부를 둘러싼 논란을 다뤘다.

해당 매체는 "한국 연예계에는 오래전부터 따라다니는 '주홍글씨'가 있다. 다름 아닌 '친일파의 자손'이라는 낙인"이라고 주장했다. 이어 "하 씨가 만난 적도 없는 증조부의 과거 행위가 문제 되고 있다"며 "도무지 이해하기 어려운 일"이라고 비판했다.

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후지TV 객원 해설위원인 가모시카 히로미 교수 역시 별도의 칼럼에서 "한국에는 '독립운동을 하면 3대가 망하고, 친일을 하면 3대가 흥한다'는 말이 있다"고 소개했다. 특히 과거를 기억하는 것은 중요하지만 증조부에 대한 의혹을 이유로 광고까지 비공개 처리하는 것은 현대판 '연좌제'라고 주장했다.

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이에 서 교수는 일본 언론을 향해 반문했다.

서 교수는 "일본 언론이 이런 비판을 할 자격이 있나 되묻고 싶다"라며 "강제동원에 관한 역사를 왜곡하여 유네스코 세계유산에 등재시킨 나라가 어디인가"라고 지적했다.

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이어 "일본군 '위안부' 할머니들에게 진심어린 사죄와 배상은 재대로 했느냐"라며 "대한민국 독도를 아직까지 자기네 땅이라고 억지 주장을 펼치는 나라가 바로 일본이다"라고 비판했다.

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그러면서 "일본 언론은 먼저 올바른 역사 인식을 갖고 행동한 후, 다른 나라를 비판하기 바란다"라며 "창피하지 않느냐"라고 강하게 일침을 가했다.

앞서 하영은 최근 방송에서 '4대째 의사 가문'이라는 집안 내력을 언급했다가 그의 증조부가 일제강점기에 의사로 활동한 안상호로 알려지며 그의 당시 행적을 두고 친일 의혹이 불거졌다.

안상호는 1916년 창립한 단체인 대정친목회에서 21명의 평의원 명단에 이름을 올렸다. 역사문제연구소의 장신 상임연구위원이 2007년 낸 논문 '대정친목회와 내선융화운동'에 따르면 조선총독부 경무국은 1927년 대정친목회에 대해 "총독정치를 시인하고 내선민족의 융화를 목적으로 하는 내선융화단체"라고 언급했다.

또한 2009년부터 친일인명사전 집필에 참여했던 민족문제연구소 방학진 사무처장은 KBS, YTN과의 인터뷰를 통해 "하영의 증조부 안상호는 '친일파'가 맞다"고 밝히기도 했다.

논란이 커지자 결국 하영은 12일 자필 사과문을 공개하고 "과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다. 광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스러운 마음"이라며 사과했다.

jyn2011@sportschosun.com