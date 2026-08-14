'불법 도박·음주운전' 이진호, 징역 2년 구형.."하루하루 후회하며 살았다"

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[스포츠조선 박아람 기자] 상습 도박과 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 코미디언 이진호(40)에게 검찰이 징역 2년을 구형했다.

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14일 수원지법 여주지원 형사1단독 안태윤 부장판사 심리로 열린 1심 결심공판에서 검찰은 이진호의 구체적인 범행 내용을 설명하며 이같이 구형했다.

검찰은 이진호가 2023년 5월 11일부터 2024년 10월 14일까지 모두 664차례에 걸쳐 약 8억7000만원을 도박사이트에 송금하고, 이를 사이버머니로 환전해 반복적으로 도박을 했다고 밝혔다.

음주운전 혐의와 관련해서는 지난해 9월 24일 혈중알코올농도 0.12%의 상태에서 약 70㎞를 운전한 것으로 조사됐다고 설명했다. 당시 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준인 0.08%를 넘어선 수치다.

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이진호 측 변호인은 재판에서 혐의를 모두 인정하며 선처를 호소했다. 변호인은 "피고인이 깊이 반성하고 있고, 혐의를 인정한다"며 "형사처벌을 받은 적이 없고, 앞으로 다시는 범죄를 저지르지 않겠다고 한다"고 말했다.

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이진호 역시 직접 반성의 뜻을 밝혔다. 그는 "잘못을 저지른 뒤 하루하루 후회하며 살아왔다"며 "다시는 잘못하지 않겠다"고 재판부에 호소했다.

이진호는 지난 5월 29일 상습도박 및 도로교통법 위반(음주운전) 등의 혐의로 불구속 상태에서 재판에 넘겨졌다.

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앞서 경찰은 국민신문고를 통해 이진호의 도박 및 사기 혐의를 수사해달라는 민원을 접수한 뒤 관련 수사에 착수했다. 이후 수사를 마친 경찰은 사건을 검찰에 송치했다.

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이진호에 대한 선고 공판은 다음 달 1일 오전 9시 40분 수원지법 여주지원에서 열릴 예정이다.

tokkig@sportschosun.com