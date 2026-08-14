박하선, 명품 아닌 저렴한 모자만 쓰는 솔직한 이유..“어차피 트렁크 들어가면 구겨져”

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박하선이 평소 고가의 브랜드 모자보다 저렴하고 실용적인 모자를 선호하는 이유를 공개했다.

Advertisement

박하선은 14일 개인 계정에 모자를 착용한 사진과 함께 솔직한 글을 올렸다.

그는 "응 며칠 전 모자도 쿠땡. 브랜드엔 내가 맘에 드는 스타일의 모자가 없었어. 그리고 어차피 트렁크 들어가면 구겨져. 싸고 튼튼해"라고 적으며 자신이 착용한 모자의 구매 이유를 설명했다.

공개된 사진에서 박하선은 라피아 소재의 모자에 흰색 블라우스를 함께 매치해 여유로운 휴양지 분위기를 연출했다. 가격대가 높지 않은 제품임에도 박하선 특유의 깔끔한 스타일링과 어우러지면서 세련된 분위기를 자아냈다.

Advertisement

특히 박하선은 단순히 브랜드 여부보다 자신에게 잘 어울리는 디자인과 실용성을 중요하게 생각하는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 박하선은 2017년 배우 류수영과 결혼했으며, 슬하에 딸을 두고 있다.

현재 박하선은 예능 프로그램 '이혼숙려캠프'와 '히든아이' 등에 출연하며 방송 활동을 이어가고 있다. 오는 9월부터 공연 예정인 연극 '꽃의 비밀'에도 출연할 예정이다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com