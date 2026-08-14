BTS 뷔·정국, 민소매로 드러낸 태평양 어깨…'입 쩍 벌어지는' 근육질 피지컬

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[스포츠조선 정안지 기자] BTS(방탄소년단) 멤버 뷔와 정국이 월드 투어 중에도 꾸준히 운동을 이어가며 탄탄한 피지컬을 자랑했다.

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뷔는 14일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 정국과 함께 운동을 하기 위해 헬스장을 찾은 뷔의 모습이 담겨있다. 이때 뷔와 정국은 음악이 흘러나오자 리듬에 몸을 맡겼다. 별다른 동작을 하지 않아도 자연스럽게 음악을 타는 모습에서 두 사람 특유의 여유로운 분위기와 스웨그가 느껴졌다.

특히 이 과정에서 민소매를 착용한 뷔와 정국의 남다른 피지컬에 시선이 쏠렸다. 정국은 한쪽 팔을 가득 채운 강렬한 타투와 함께 넓게 벌어진 어깨, 탄탄하게 자리 잡은 팔 근육을 드러내며 건강미를 뽐냈다. 뷔 또한 운동으로 다져진 어깨 근육을 자랑했다. 여기에 카메라 가까이 얼굴을 들이밀고 훈훈한 비주얼을 자랑해 시선을 집중시켰다.

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현재 월드투어로 바쁜 일정 속에서도 운동을 빼놓지 않는 두 사람. 무대 위에서 강도 높은 퍼포먼스를 소화해야 하는 만큼 꾸준한 운동으로 체력과 컨디션을 관리하고 있는 것으로 보인다.

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앞서 뷔와 정국은 지난 11일(현지시간) 미국 볼티모어 공연을 마친 뒤 위버스 라이브를 진행하며 최근 호텔 헬스장에서 마주친 팬들에게 사생활을 존중해 달라는 뜻을 전한바 있다.

한편 BTS는 현재 월드투어 'ARIRANG'의 북미 일정을 소화하고 있다. 오는 15~16일 미국 알링턴 AT&T 스타디움에서 공연을 이어가며, 22~23일에는 캐나다 토론토 로저스 스타디움 무대에 오를 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com