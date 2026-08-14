홍지민 "아버지 16살 때부터 독립운동"…이런 게 진짜 가족 자랑 ('불후')

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[스포츠조선 정안지 기자]뮤지컬 배우 홍지민이 "아버지가 16살 때부터 독립운동하신 홍창식 선생"이라고 밝혔다.

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15일 방송되는 KBS2 '불후의 명곡'은 '광복 81주년 무명의 헌신, 불멸의 노래' 특집으로 숨겨진 독립운동가들의 삶을 재조명하는 뜻깊은 무대를 선보인다.

이날 홍지민X양준모, 서문탁, 지선(loveholic), 한해X라포엠, 김준수X안예은, 임규형까지 총 6팀의 장르별 대표 뮤지션들이 총출동해 전율의 헌정 무대를 펼칠 예정인 가운데 뮤지컬 배우 홍지민이 실제 독립운동가의 후손이라는 사실이 밝혀져 눈길을 끈다.

홍지민은 "아버지가 16살 때부터 독립운동하신 홍창식 선생"이라며 남다른 참여 소감을 전해 놀라움을 자아낸다. 이에 홍지민은 아버지의 숭고한 헌신을 기리기 위해 인순이의 '아버지'를 선곡, 가슴 묵직한 울림을 예고한다. 심지어 홍지민의 파트너인 양준모 역시 뮤지컬 '영웅'에서 안중근 의사의 생애를 연기한 바. 안예은은 "경쟁이 안 된다"라며 무대 전부터 백기를 들었다는 후문이다.

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이와 함께 '불후'가 재조명할 6인의 독립운동가들과 선곡 라인업이 공개돼 기대를 높인다. 홍지민X양준모가 인순이의 '아버지'로 홍창식 선생을, 서문탁이 김수철의 '못다 핀 꽃 한송이'로 동풍신 선생을, 지선(loveholic)이 박채선, 이류색의 '이 풍진 세월'로 안경신 선생을, 한해X라포엠이 시인과 촌장의 '가시나무'로 김용환 선생을, 김준수X안예은이 김광석의 '일어나'로 김향화 선생을, 임규형이 마야의 '나를 외치다'로 유동하 선생을 재조명, 빛이 닿지 않던 곳에서도 조용하지만 뜨겁게 타오르던 이름들을 노래한다.

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과연 독립운동가 6인의 삶이 6팀의 명곡과 만나 어떤 묵직한 울림을 선사할지, 독립 유공자 후손 52인과 함께 하는 이번 특집에서 가슴을 울릴 최종 우승의 영예는 누가 차지할지 '불후' 본 방송에 대한 기대감이 수직 상승한다.

anjee85@sportschosun.com