하영 증조부 안상호, ‘명성황후 시해’ 가담 구연수 소개로 결혼

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 하영(본명 안하영)의 증조부 안상호가 명성황후 시해 사건에 가담한 조선인 구연수의 소개로 일본인 여성과 결혼했다는 보도가 나왔다.

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14일 일요신문에 따르면, 독립기념관 한국독립운동사연구소 이정은 책임연구원은 2007년 발표한 논문 '최초의 근대 개업의 안상호의 생애와 활동'에서 안상호의 결혼 과정에 대해 "두 사람 사이를 일본에서 망명하고 있던 구연수가 소개해 마침내 결혼하게 됐다"고 썼다.

안상호는 일본 도쿄의 의친왕 이강 저택을 드나들며 그곳에서 사무를 보던 일본인 가와구치 이소코를 알게 됐고, 구연수의 소개를 통해 결혼한 것으로 전해졌다.

한국연구원

14일 일요신문은 구연수가 1895년 을미사변 당시 일본 자객들의 궁궐 진입과 명성황후 시해 과정에 관여한 조선인 협조자 중 한 명이라고 보도했다. '친일파 99인'에도 구연수가 명성황후 시신 소각을 감독한 인물로 서술돼 있는 것으로 전해졌다.

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구연수는 을미사변 이후 일본으로 망명했다가 1907년 귀국한 뒤 일진회 평의원 등을 지냈으며, 이후 통감부와 조선총독부에서 경찰 관련 직책을 맡은 것으로 알려졌다.

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앞서 12일 오마이뉴스도 안상호의 친일 논란을 다루며 구연수와의 관계를 언급했다. 오마이뉴스에 따르면 안상호는 이후 친일 성격의 단체인 대정친목회 평의원으로 활동했으며, 당시 해당 단체는 '내선융화'를 목표로 활동했다.

다만 오마이뉴스는 안상호가 고종 독살에 가담했다는 의혹을 뒷받침할 증거는 확인되지 않았다고 전했다.

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한편 하영은 최근 방송에서 4대째 의사 집안이라는 가족사를 소개하면서 증조부 안상호를 언급한 뒤 과거 행적을 둘러싼 논란에 휩싸였다. 이후 자필 사과문을 공개하며 사과했다.

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tokkig@sportschosun.com