이진→성유리까지..핑클 완전체, 이효리 요가원서 모였다 "단체 라자카포타"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 핑클 멤버들이 이효리가 운영하는 요가원에 모여 함께 요가를 즐겼다. 데뷔 28년 차에도 변함없는 우정을 이어가고 있는 네 사람의 근황이 팬들의 반가움을 자아냈다.

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이효리가 운영 중인 요가원 측은 14일 공식 SNS에 "핑클의 라자카포타"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 성유리, 이진, 옥주현이 요가원에서 함께 요가 자세 '라자카포타'를 취하고 있는 모습이 담겼다. 세 사람은 바닥에 엎드린 채 상체와 다리를 들어 올리는 동작을 선보이며 유연한 몸놀림을 자랑했다. 나란히 같은 동작을 취한 세 사람의 모습에서 오랜 시간 함께해온 멤버들만의 편안하고 자연스러운 분위기도 느껴진다.

특히 사진을 통해 이효리가 운영하는 요가원에 핑클 멤버들이 함께 모였다는 사실이 알려지면서 더욱 눈길을 끌었다. 각자의 자리에서 활발하게 활동하고 있는 멤버들이 한 공간에 모여 요가를 즐기는 모습이 공개되면서 팬들에게도 반가운 근황이 됐다.

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한편 이효리와 이상순은 2013년 결혼한 후 제주도에서 생활하다 2024년 서울로 거주지를 옮겼다.

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이효리는 지난해 서울 연희동에 '아난다 요가원'을 개원해 직접 강사로 수업을 진행하고 있으며, 현재 JTBC 예능 '연애전쟁' MC로도 활약하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com