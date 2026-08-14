카리나, 20년전 '하이킥 서민정' 따라했다…원조도 깜짝 "왜 다들 이 장면을"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 서민정이 에스파 카리나가 자신의 '거침없이 하이킥' 속 모습을 따라 한 것을 보고 반가운 마음을 드러냈다. 약 20년 전 자신의 모습이 후배 아이돌을 통해 다시 소환되자 직접 감사 인사까지 남겼다.

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서민정은 14일 자신의 SNS에 카리나가 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥' 속 한 장면을 따라 하는 모습이 담긴 영상을 공유했다.

공개된 영상에서 카리나는 검은색 뿔테 안경을 쓴 채 양손을 얼굴 옆에 댄 채 기뻐하는 포즈를 취했다. 화면 한쪽에는 '거침없이 하이킥'에 출연했던 당시 서민정의 모습도 함께 등장했다.

빨간색 옷을 입은 서민정이 두 손을 얼굴 옆에 가져간 채 환하게 웃는 장면을 본 카리나는 같은 동작과 표정을 재현했다. 20년 가까운 시간이 흘러 후배 가수가 자신의 모습을 따라 하는 장면을 접한 서민정 역시 놀라움을 감추지 못했다.

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서민정은 "와!!! 이 장면을 왜 다들 따라 해주시는지 너무 신기해요"라며 "감사합니다. 다들 너무 귀여우시고 사랑스러우세요"라고 화답했다. 여기에 여러 개의 하트 이모티콘까지 덧붙이며 고마움을 표현했다.

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서민정이 출연한 '거침없이 하이킥'은 2006년부터 2007년까지 방송돼 큰 사랑을 받은 시트콤. 서민정은 극 중 풍파고등학교 영어교사 서민정 역을 맡아 엉뚱하면서도 사랑스러운 캐릭터로 인기를 끌었다. 종영 후 약 20년이 흘렀지만 '거침없이 하이킥'의 명장면들은 온라인과 숏폼 콘텐츠를 통해 꾸준히 회자되고 있다. 서민정 역시 과거 팬들에게 여전히 작품을 다시 보고 있다는 메시지를 받는다며 오랜 시간이 지나서도 자신을 기억해주는 것에 감사한 마음을 전한 바 있다.

한편 서민정은 '거침없이 하이킥' 종영 후인 2007년 재미교포 치과의사 안상훈 씨와 결혼한 뒤 미국 뉴욕으로 건너가 생활하고 있다. 슬하에 딸 하나를 두고 SNS를 통해 뉴욕에서의 일상을 종종 공개하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com