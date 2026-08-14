[공식]자이언티♥채영, 결별설 하루도 못 갔다…"사실무근, 여전히 예쁜 만남"

자이언티(왼쪽), 채영. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 트와이스 채영과 가수 겸 프로듀서 자이언티가 결별설을 부인했다.

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자이언티와 채영 양측 소속사는 14일 공식 입장을 내고 "금일 보도된 자이언티와 채영의 결별설은 명백한 사실무근"이라고 밝혔다.

이어 "아티스트 본인들에게 확인한 결과, 두 사람은 여전히 좋은 감정을 가지고 예쁜 만남을 이어가고 있다"고 강조했다.

앞서 이날 채영과 자이언티가 최근 연인 관계를 정리하고 연예계 선후배 사이로 돌아갔다는 보도가 나왔다. 바쁜 스케줄로 관계가 소원해지면서 자연스럽게 결별했다는 내용이었다.

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그러나 양측이 당사자들에게 직접 확인한 결과 사실이 아닌 것으로 확인됐다.

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양측은 "근거 없는 추측성 기사나 사실과 다른 허위사실 유포, 악의적인 게시물로 인해 아티스트의 명예가 훼손되는 일이 없도록 지속적으로 모니터링할 예정"이라며 "확인되지 않은 사실에 대한 자극적인 보도 및 유포 행위에 대해서는 법적으로 강경 대응할 것"이라고 밝혔다.

양측은 "최근 독립 레이블 '릴판타지'를 설립하며 새로운 시작을 알린 채영의 홀로서기를 응원해 주시기 바란다"며 "자이언티의 다양하고 활발한 음악 활동에도 지속적인 관심과 따뜻한 성원 부탁드린다"고 덧붙였다.

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앞서 채영과 자이언티는 2024년 4월 열애 사실을 공식 인정했다. 당시 양측은 두 사람이 호감을 갖고 만나고 있다며 교제 사실을 알렸다. 1999년생인 채영과 1989년생인 자이언티는 10살 차 연상연하 커플로 화제를 모았다.

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자이언티·채영 결별설 관련 양측 소속사 공식 입장문 전문

안녕하세요.

금일 보도된 자이언티와 채영의 결별설과 관련하여 양측의 공식 입장을 전달드립니다.

1. 결별설은 명백한 사실무근입니다.

아티스트 본인들에게 확인한 결과, 두 사람은 여전히 좋은 감정을 가지고 예쁜 만남을 이어가고 있습니다.

2. 허위사실 유포에 대한 강경 대응 안내

양사는 근거 없는 추측성 기사나 사실과 다른 허위사실 유포, 악의적인 게시물로 인해 아티스트의 명예가 훼손되는 일이 없도록 지속적으로 모니터링할 예정입니다. 확인되지 않은 사실에 대한 자극적인 보도 및 유포 행위에 대해서는 법적으로 강경 대응할 것임을 말씀드립니다.

더불어 최근 독립 레이블 '릴판타지'를 설립하며 새로운 시작을 알린 채영의 홀로서기를 응원해 주시기 바랍니다. 아울러 자이언티의 다양하고 활발한 음악 활동에도 지속적인 관심과 따뜻한 성원 부탁드립니다.

감사합니다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com