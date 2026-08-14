'김준호♥' 김지민, 2세 성별 공개 임박 "딸이겠죠? 아들도 좋아요"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김지민이 임신 중 근황을 전하며 예비 엄마의 유쾌한 일상을 공개했다.

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김지민은 14일 자신의 계정을 통해 "나도 이런 거 해보고 싶었어! 궁금한 거 무엇이든 물어보세요!"라며 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.

가장 많은 관심이 쏠린 것은 2세의 성별이었다. 한 팬이 "성별 언제 나오냐"고 묻자 김지민은 "다음주 쯤 나올 것 같아요. 딸이겠죠? 아들도 좋아요"라고 답했다. 아직 성별을 알기 전인 만큼 설렘 가득한 예비 엄마의 마음이 고스란히 드러났다.

임신 초기 흔히 겪는 입덧에 대한 질문에도 솔직하게 답했다. "입덧은 괜찮냐"는 물음에 김지민은 "먹덧으로 하염없이 먹어서 하늘로 둥둥 뜨기 직전"이라고 답하며 특유의 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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'먹덧'은 음식을 먹으면 울렁거림이 다소 완화돼 계속 음식을 찾게 되는 증상을 일컫는다.

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임신 후 달라진 피부 상태에 대해서도 털어놨다. 김지민은 "초반에는 엄청 뒤집어져서 애 먹었는데 재생크림 듬뿍 바르고 랩 씌우고 며칠 진정 시켜져서 지금은 다시 좋아졌다"고 밝혔다.

이와 함께 공개한 사진에는 울긋불긋한 김지민의 생얼 피부가 담겼다. 임신으로 인한 피부 변화를 있는 그대로 공개하며 예비 엄마로서의 현실적인 근황을 전하며 시선을 모았다.

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태몽에 대해서는 "어머니와 아는 오빠 그리고 미카쌤 동네 어르신 주변에서 너무 많이 꾸셨다"고 밝혔다.

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또한 결혼 장점에 대해서도 언급했다. 그는 "뭐든 같이하는 게 좋다. 그만큼 책임감 두배지만 함께하는 성취감도 두 배"라고 말했다.

한편 김지민은 개그맨 김준호와 약 3년간의 열애 끝에 지난해 결혼했다. 오랜 연애 끝에 부부가 된 두 사람은 2세를 갖기 위해 시험관 시술을 진행했고, 지난달 30일 임신 소식을 직접 전해 많은 축하를 받았다.

김지민은 당시 "무리하지 말고, 조급하지 말자며 다독여주던 오빠를 의지하며 시작한 첫 시험관! 정말 고맙게 이날만을 기다린 듯 한번 만에 찾아온 두룹이"라며 벅찬 마음을 드러냈다.

오랜 기다림 끝에 찾아온 소중한 생명을 품게 된 김지민과 김준호는 현재 부모가 될 준비에 한창이다. 출산 예정일은 내년 2월로 알려졌다. 성별 공개를 앞두고 있는 가운데, 김지민이 전한 솔직하고 유쾌한 임신 근황에 팬들의 관심이 이어지고 있다.