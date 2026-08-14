'스토브리그' 작가, 19% 신화 쓰고도 씁쓸한 계약 종료 "6년간 드라마無" [전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 시청률 19%를 넘긴 히트작 '스토브리그'를 쓴 작가에게도 다음 작품으로 가는 길은 쉽지 않았다. 이신화 작가가 '스토브리그' 이후 6년간 여러 이야기를 만들었지만 끝내 시청자에게 선보이지 못했다며 소속 제작사와의 계약 종료 사실을 직접 알렸다.

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이신화 작가는 14일 자신의 SNS를 통해 "결론부터 말씀드리자면 '북산 엔딩'이었다"며 최근 소속돼 있던 제작사와 계약을 종료했다고 밝혔다.

'북산 엔딩'은 만화 '슬램덩크'에서 북산고가 최강팀 산왕공고를 꺾는 기적을 만들어낸 뒤 다음 경기에서 탈락하는 결말을 의미한다. 대성공을 거둔 '스토브리그' 이후 좀처럼 차기작을 내놓지 못했던 자신의 상황을 이에 빗댄 것으로 보인다.

실제 이 작가의 고백에는 지난 6년간의 부침이 고스란히 담겼다. 그는 "그동안 만들었던 많은 이야기들이 있었지만 다양한 사연으로 끝내 닿지 못했다"고 털어놨다. '스토브리그' 이후 긴 공백이 작품 활동을 쉬었기 때문이 아니라 여러 이야기를 준비하고도 실제 드라마 제작까지 이어지지 못한 결과였다는 것이다.

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그럼에도 작가로서 이야기를 쓰는 일을 포기한 것은 아닌 것으로 추측된다. 이 작가는 "끝내 여러분께 닿지 못한 이야기들에 대한 애정과 확신을 여전히 갖고 있다"며 세상에 공개되지 못한 작품들에 대한 애정을 드러냈다. 이어 뮤지컬 '서편제'를 언급하며 자신 역시 누구보다 다시 작품을 보여주고 시청자들과 소통하고 싶었다고 밝혔다. 그러면서 "그렇게 일이 부침이 있었다"며 그동안의 시간을 담담하게 돌아봤다.

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이신화 작가의 대표작 '스토브리그'는 2019년 12월 첫 방송된 SBS 금토드라마로 프로야구 만년 꼴찌팀 드림즈에 새로 부임한 백승수 단장이 새로운 시즌을 준비하는 과정을 그렸다. 남궁민과 박은빈, 오정세, 조병규 등이 출연한 작품은 스포츠 드라마가 흥행하기 어렵다는 편견을 깨고 큰 인기를 얻었다. 첫 방송 당시 5.5%였던 시청률은 마지막회 19.1%까지 치솟았다. 순간 최고 시청률은 22.1%를 기록할 정도로 화제를 모았고 종영 이후에는 시즌2를 만들어달라는 시청자들의 요구도 이어졌다.

당시 이신화 작가 역시 시즌2 가능성을 완전히 닫지는 않았다. 2020년 종영 기자간담회에서 이 작가는 시즌2에 대해 몇 가지 아이디어가 있다고 밝히면서도 시즌1에 자신의 모든 것을 쏟아부었다고 털어놨다. 당장 1~2회 정도를 쓸 아이디어는 있지만 한 시즌 전체를 책임질 이야기가 충분히 쌓여야 한다는 입장이었다. 특히 시즌2를 만들었다가 시청자들에게 실망을 주고 싶지 않다는 뜻을 여러 차례 강조했다.

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이후 이 작가는 2020년부터 제작사 바람픽쳐스와 계약을 맺었다. 당시 카카오M은 바람픽쳐스를 인수하면서 이 작가를 향후 작품을 선보일 주요 창작진 가운데 한 명으로 소개하기도 했다. '스토브리그'보다 먼저 구상했던 로맨스를 가미한 기업물을 차기작으로 준비했다는 소식도 전해졌고 '스토브리그' 시즌2 역시 꾸준히 가능성이 거론됐다.

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하지만 '스토브리그' 이후 6년이 흐르는 동안 이 작가가 극본을 맡은 새 드라마는 시청자들에게 공개되지 못했다. 제작사와의 계약까지 마무리되면서 오랫동안 기다려온 '스토브리그2'의 향방에도 관심이 쏠리게 됐다.

이 작가 역시 이번 글에서 창작 활동을 중단하겠다는 뜻은 밝히지 않았다. 오히려 "불꽃 같았던 저의 작가 생활을 스스로 칭찬하면서도 이 세상의 꾸준한 모든 것들을 존경하겠다"며 지난 시간을 돌아봤다. 이 작가가 새로운 환경에서 다시 자신의 이야기를 시청자들에게 보여줄 수 있을지 관심이 모인다.

다음은 이신화 작가 SNS 글 전문

안녕하세요. 오랜만에 소식을 남기는 거 같습니다.

결론부터 말씀드리자면 북산 엔딩이었습니다.

얼마 전 소속했던 제작사와의 계약을 종료하였습니다.

그동안 만들었던 많은 이야기들이 있었지만 다양한 사연으로 끝내 닿지 못했습니다.

하지만 보내주신 믿음으로 인해 끝내 여러분께 닿지 못한 이야기들에 대한 애정과 확신을 여전히 갖고 있습니다.

불꽃 같았던 저의 작가 생활을 스스로 칭찬하면서도 이 세상의 꾸준한 모든 것들을 존경하겠습니다.

뮤지컬 서편제의 1막은 송화가 시력을 잃고 절규하는 데서 끝이 납니다.

그리고 2막의 첫 등장에서 송화는 다소 익숙해진 듯 아버지가 든 북채를 쥐고서 따라 가죠. 그 모습을 본 동생 동호가 슬픔과 분노를 주체하지 못할 때 '다 지나 갔어. 소리하는 데는 이게 더 좋을 때도 있어.' 라고 말합니다. 저도 누구보다 제 이야기를 다시 보여드리고 소통하고 싶었지만 그렇지 않아 부침이 있었겠죠. 그렇지만 그 감정들 다 지나갔고 감출 일이 아니어서 올립니다. 저의 멘토 중 한 분을 오늘 뵈었는데 얼굴이 왜 이렇게 좋냐고 하셨습니다. 소소한 것, 시시한 것들에 만족하고 진실된 사람들을 새로 알아가며 정말 잘 지내고 있습니다. 모두 이 여름의 정취, 낭만을 즐기시길 바랍니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com