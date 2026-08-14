정해인, '하영 논란 불똥' 인터뷰 취소 직격탄 맞더니..엿사랑 위해 열일

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 정해인이 상대 배우 하영을 둘러싼 논란으로 작품 홍보 일정에 차질이 생긴 가운데, 홀로 넷플릭스 드라마 '이런 엿같은 사랑' 홍보에 집중하고 있다.

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정해인은 14일 자신의 SNS를 통해 넷플릭스 드라마 '이런 엿같은 사랑'의 촬영 현장 모습을 공개했다.

사진 속에는 올블랙 슈트를 입고 가만히 서서 카메라를 응시 중인 정해인의 모습이 담겨있다. 별다른 포즈를 취하지 않은 무표정한 모습에도 특유의 훈훈한 비주얼과 깔끔한 슈트핏이 돋보였다.

애초 이날은 정해인의 드라마 관련 인터뷰가 예정돼 있었다. 그러나 작품에서 호흡을 맞춘 배우 하영이 증조부의 친일 행적을 둘러싼 논란에 휩싸이면서 결국 인터뷰가 취소됐다.

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이에 정해인은 대신해서 드라마 현장 사진을 공개하는 등 나 홀로 '이런 엿같은 사랑' 홍보에 힘을 쓰고 있다.

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최근 하영은 증조부 안상호의 친일 행적을 둘러싼 논란에 휩싸였다. 하영의 증조부가 친일 관련 명단에서 이름이 확인되면서 가족사를 둘러싼 논쟁이 불거진 것.

논란이 커지자 하영은 지난 12일 자필 사과문을 공개하며 직접 입장을 밝혔다. 하영은 사과문에서 "오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다. 광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스러운 마음"이라며 고개를 숙였다.

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anjee85@sportschosun.com