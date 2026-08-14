독립운동가 후손 곽민선, 하영 저격했나.."누군가는 증조부 자랑스러워하던데 비통했다"

곽민선(왼쪽), 하영

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[스포츠조선 박아람 기자] 독립운동가 곽병도의 증손녀인 방송인 곽민선이 최근 배우 하영을 둘러싼 증조부의 친일 행적 논란을 연상시키는 글을 SNS에 올려 눈길을 끌었다.

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곽민선은 14일 개인 계정을 통해 "최근 한 방송에서 누군가의 후손이 증조부를 자랑스러워했다는데, 비통하고 먹먹한 마음이 들었다"고 밝혔다.

이어 독립운동가 후손으로 살아오며 느꼈던 가족들의 삶을 전했다. 그는 "크면서 알게 된 게 있다. 독립유공자 혹은 독립운동가의 후손들이 얼마나 힘들게 살아왔는지"라며 자신의 증조부인 곽병도의 이야기를 꺼냈다.

곽민선은 "내 증조부는 전 재산을 군자금에 쓰고 독립운동을 이어가다 투옥되셨다. 이후 남은 가족들도 재산을 몰수당하며 일제의 감시와 탄압에 시달려야 했다고 한다"고 설명했다.

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어린 시절에는 집안의 가난을 바라보는 마음이 지금과 달랐다고도 털어놨다. 그는 "어릴 적 우리 할아버지, 할머니는 왜 가난하여 아버지에게 짐 같은 존재로 남으신 건지. 잠시라도 생각했던 적이 있다. 그와는 다른 마음이었던 내가 죄스러워 한참 눈물이 난 것이다"라고 적었다.

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그러면서 "아버지는 가난을 대물림하지 않으려 두 딸에게 최선을 다하셨고, 우린 운 좋게도 사랑 속에서 행복하게 자라났다. 그러나 오늘날 누리는 이 삶 역시 당연하게 주어진 것이 아님을 안다"라며 가족에 대한 고마움을 드러냈다.

광복절을 하루 앞둔 시점에서 느끼는 감정도 밝혔다. 곽민선은 "광복절을 앞두고 여느 때와는 다른 슬픔과 죄책감을 느낀다. 특히 잘못된 부끄러움을 지녔던 과거의 내가 부끄럽다. 선조들이 지키고자 했던 뜻을 마음 깊이 새기며 살아가고 싶다"고 다짐했다.

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곽민선은 글에서 특정 인물의 이름을 직접적으로 언급하지 않았다. 하지만 최근 하영이 방송에서 4대째 의사 집안이라는 가족사를 소개한 뒤 증조부 안상호의 일제강점기 행적을 둘러싼 논란이 확산된 시점에 나온 글이어서 하영을 간접적으로 언급한 것 아니냐는 해석이 나오고 있다.

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앞서 하영은 지난 7일 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 증조부가 일본에서 의학을 공부한 뒤 한양에서 병원을 개업했으며 고종 황제까지 진료했다고 소개했다. 이후 증조부 안상호의 과거 친일 행적이 재조명되면서 논란이 불거졌다.

하영 측은 처음에는 관련 의혹에 대해 사실무근이라는 입장을 밝혔지만, 이후 안상호가 1916년 대정친목회 평의원으로 활동한 기록을 확인했다며 입장을 수정하고 사과했다. 하영 역시 13일 자필 사과문을 통해 "일제 강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다"라고 밝혔다.

한편 곽민선의 증조부 곽병도는 독립운동을 위해 군자금을 모집하다 투옥됐으며, 2000년 건국훈장 애족장을 받은 독립운동가다.

tokkig@sportschosun.com