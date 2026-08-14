'김준호♥' 김지민, 볼록해진 D라인에 "원래있던 똥배, 속옷·바지 다 안맞는다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김지민이 임신을 준비하며 직접 경험한 시험관 시술 과정을 털어놓으며 '예비 엄마'의 현실적인 근황을 전했다. 간절했던 임신 소식에 눈물을 쏟았던 순간부터 입덧, 식단, D라인까지 솔직하게 공개하며 팬들과 유쾌하게 소통했다.

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김지민은 14일 자신의 계정을 통해 "나도 이런 거 해보고 싶었어! 궁금한 거 무엇이든 물어보세요!"라며 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.

최근 임신 소식을 전한 만큼 팬들의 관심은 자연스럽게 임신과 출산, 시험관 시술에 쏠렸다. 김지민은 임신 후 겪고 있는 신체 변화부터 임신을 준비하던 당시의 경험까지 비교적 솔직하게 털어놓으며 팬들의 궁금증에 답했다.

먼저 '먹덧'과 관련한 질문이 나왔다. 한 팬이 "먹덧하냐. 토덧하냐. 젤 땡기는 음식이 뭐냐"고 묻자 김지민은 "평소 안 먹던 매운 거, 커피 미친 듯이 땡긴다"며 "바지 속옷 다 안 맞는다"고 답했다.

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특히 관심을 모은 것은 시험관 시술 과정이었다. 김지민은 '시험관 시술 꿀팁'을 묻는 질문에 "먼저 내 몸의 모든 수치를 정상으로 돌리는 데 사활을 걸었다"고 답했다.

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임신 사실을 처음 확인했던 순간도 떠올렸다. 김지민은 "너무 울었다. 혼자 화장실에서 임테기 확인하고"라며 당시의 벅찬 감정을 전했다. 오랜 기다림 끝에 찾아온 임신이었던 만큼 그 순간의 감격이 고스란히 느껴지는 대목이다.

반면 임신을 준비할 당시 운동이나 식단 관리에 대한 질문에는 의외의 답변으로 웃음을 안겼다. 김지민은 "저도 궁금하다. 의식의 흐름대로 잘 먹고 있다"고 답하며 자신만의 유쾌한 방식으로 솔직함을 드러냈다.

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임신 후 변화한 몸에 대해서도 거침없이 이야기했다. D라인을 묻는 질문에는 "배는 한 달마다 옆태로 찍고 있다. 원래 똥배 베이스가 있어서 구분이 잘 안 간다"고 너스레를 떨었다.

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또한 그는 이날 남편 김준호와 라이브를 진행하기도. 14주 됐다는 그는 배를 공개하며 "배는 솔직히 많이 안 나왔다. 그냥 원래 있던 똥배"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

한편 김지민은 개그맨 김준호와 약 3년간의 열애 끝에 지난해 결혼했다. 2세를 기다리던 두 사람은 시험관 시술을 진행했고, 지난달 30일 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았다.

김지민은 당시 "무리하지 말고, 조급하지 말자며 다독여주던 오빠를 의지하며 시작한 첫 시험관! 정말 고맙게 이날만을 기다린 듯 한번 만에 찾아온 두룹이"라며 벅찬 소감을 밝혔다.

현재 임신 중인 김지민은 팬들과 꾸준히 소통하며 예비 엄마로서의 일상을 공유하고 있다. 출산 예정일은 내년 2월로 알려진 가운데, 앞으로 공개될 임신 근황에도 관심이 이어질 전망이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com