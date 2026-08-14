'CEO♥' 김지영, 도우미에 신생아 맡기고 외출 "모든 것이 짜릿, 고자극 세상"

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[스포츠조선 김소희 기자] '하트시그널4' 출신 김지영이 출산 후 오랜만에 외출에 나선 근황을 공개했다.

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김지영은 14일 자신의 SNS에 "도우미 선생님 찬스로 바깥 구경하고 왔는데 모든 것이 짜릿해요. 고자극 바깥 세상"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 김지영이 외출 중 들른 것으로 보이는 공간의 모습이 담겼다. 출산 후 대부분의 시간을 육아에 쏟고 있는 만큼, 잠시나마 집을 벗어나 바깥 공기를 쐬는 것만으로도 특별한 일상이 된 모습이다.

특히 "모든 것이 짜릿하다", "고자극 바깥 세상"이라는 표현에서는 출산 후 육아에 집중하며 지내던 김지영이 오랜만의 외출을 얼마나 반갑게 느꼈는지가 고스란히 묻어난다. 짧은 외출이지만 평범했던 일상의 소중함을 새삼 느끼게 하는 대목이다.

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한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서 모임 커뮤니티 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다. 당초 4월 결혼을 계획했으나 임신 소식을 전하며 예식을 앞당겼고, 결혼과 임신 소식을 함께 알려 많은 축하를 받았다. 이후 지난달 건강하게 첫딸을 품에 안으며 새로운 가족의 시작을 알렸다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com