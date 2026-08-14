하영, 논란 속 '엿사랑' 글로벌 5위 안착..10월 '중증2' 촬영 일정 '주목'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하영을 둘러싼 증조부 친일 논란이 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 인터뷰 취소와 홍보 콘텐츠 미공개 등 후폭풍은 이미 시작됐지만 차기작 활동과 관련한 명확한 변화는 아직까지 없다. 오는 10월 촬영을 앞둔 대표작 '중증외상센터' 시즌2가 하영의 향후 행보를 가를 또 하나의 시험대가 될 전망이다.

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하영은 최근 증조부 안상호의 친일 행적이 알려지면서 논란의 중심에 섰다. 논란은 하영이 여러 방송에서 자신의 집안을 '4대째 의사 집안'이라고 소개하면서 시작됐다. 특히 증조부가 일본에서 의학을 공부한 뒤 한양에서 양의원을 열고 고종 황제를 진료했다는 가족사를 자랑스럽게 소개했다.

이후 증조부가 의사 안상호라는 사실과 함께 그의 일제강점기 행적이 재조명되면서 상황이 급변했다. 하영 측은 처음 관련 의혹에 대해 사실무근이라는 입장을 밝혔지만 추가 확인을 거쳐 이를 정정했다. 하영 역시 지난 12일 직접 자필 사과문을 공개했다. 그는 가족에게 전해 들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었다며 "이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 됐다"고 밝혔다. 이어 일제강점기라는 아픈 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급한 점을 반성한다며 고개를 숙였다.

하영의 연예 활동에도 일부 여파가 나타났다. 당초 14일 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 공개를 기념해 취재진과 인터뷰를 진행할 예정이었지만 일정이 취소됐다. 함께 인터뷰가 예정됐던 정해인의 일정 역시 취소됐다. 넷플릭스가 사전에 공개를 예고했던 하영 출연 홍보 콘텐츠도 공개되지 않았다. 하영을 모델로 기용했던 일부 브랜드의 광고 영상 역시 비공개로 전환됐다.

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다만 이미 공개된 '이런 엿같은 사랑' 자체는 글로벌 흥행을 이어가고 있다. 넷플릭스 공식 톱10 집계에 따르면 지난 7일 공개된 '이런 엿같은 사랑'은 공개 첫 주 320만 시청 수를 기록하며 글로벌 비영어 TV쇼 부문 5위에 진입했다. 총 시청 시간은 3790만 시간에 달했다.

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홍보 활동에는 논란의 여파가 나타났으나 하영의 예정된 작품 활동에는 현재까지 큰 변화가 감지되지 않고 있다.

하영이 출연하는 SBS 새 드라마 '승산 있습니다'는 이미 상당 부분 촬영이 진행된 상태다. 제작진은 최근 하영 논란과 관련해 상황을 면밀히 지켜보고 있다는 입장을 밝힌 가운데 현재 촬영은 이어지고 있다.

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이제 관심은 하영을 대세 배우 반열에 올려놓은 '중증외상센터'의 후속 시즌에 쏠리고 있다.

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하영은 '중증외상센터'에서 중증외상팀 간호사 천장미 역을 맡아 주지훈, 추영우 등과 호흡하며 얼굴을 알렸다. 작품의 글로벌 흥행과 함께 하영 역시 큰 주목을 받았다. '중증외상센터' 시즌2 촬영은 오는 10월 시작이 거론되고 있다. 하영 역시 기존 주요 출연진과 함께 시즌2에 합류할 것으로 알려진 상황이다. 논란이 불거진 직후 '중증외상센터'를 연출한 이도윤 감독이 하영의 자필 사과문에 '좋아요'를 누른 사실도 알려진 바 있다.

현재까지 하영의 '중증외상센터2' 출연과 관련해 별도의 변경 사항이 공식적으로 발표된 것은 없다. 오는 10월까지 이어질 여론의 향방이 출연 여부에 영향을 미칠지가 관심사다. 특히 '중증외상센터'는 하영의 인지도를 크게 끌어올린 대표작이자 넷플릭스의 글로벌 흥행작인 만큼 시즌2 합류 여부와 촬영 과정에 더욱 시선이 쏠릴 수밖에 없다.

사과문 발표에도 추가적인 역사적 논쟁과 비판이 이어지고 있는 상황. 두 달 뒤 예정된 '중증외상센터2' 촬영까지 하영을 둘러싼 여론이 어떤 방향으로 움직일지 주목된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com