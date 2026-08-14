생존율 50%인데..유상무, 암투병 중 결혼식 올린 ♥김연지에 "꼭 살아야지 다짐"

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[스포츠조선 김소희 기자]코미디언 유상무가 대장암 투병 당시를 떠올리며 "살 수 있는 확률이 50%"라는 말을 들었다고 고백했다.

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유상무는 14일 자신의 SNS에 "유상무입니다... 여러분 진짜 진짜 건강하셔야 해요"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에서 유상무는 "제 얘기를 해드리고 싶어서 영상을 찍는다"며 과거 대장암으로 투병했던 시간을 조심스럽게 꺼냈다.

유상무는 "제가 예전에 암에 걸렸다. 대장암 3기 말이었는데, 당시 살 수 있는 확률이 50%, 항암하면 70%라는 말을 했다"고 밝혔다.

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이어 투병 당시를 떠올리며 "그때는 나름 잘 나갔다. 유상무 상무도 하고 버라이어티도 많이 하고"라고 당시 자신의 상황을 돌아봤다. 하지만 수술을 앞둔 순간만큼은 인기와 명예, 재산 등 그동안 중요하게 여겼던 것들이 아무런 의미가 없었다고 털어놨다.

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그는 "수술실에 들어가는데 정말 다 놓고 가더라. 돈도, 명예도 팔에 차고 있었던 팔찌, 장신구, 지갑, 카드 그런 것들 다 놓고 들어간다"고 말했다.

이어 "그때 손발 다 묶이고 다 놓고 들어갔는데 정말 그때 '다시 건강하게 눈만 뜰 수 있다면', '다시 건강하게 살 수만 있다면' 이런 생각을 했다"며 당시의 절박했던 심경을 전했다.

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특히 수술실에 들어가기 직전 아내와 눈이 마주쳤던 순간을 떠올리며 먹먹한 마음을 드러냈다. 유상무는 "(수술실) 문이 닫힐 때 아내와 눈이 마주쳤는데 아내가 우는 모습을 보면서 '살아날 수 있다', '이 암덩이를 뗄 수만 있다면'이란 생각을 했던 것 같다"고 말했다.

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죽음의 문턱에서야 비로소 깨달은 '평범한 일상'의 소중함도 강조했다. 유상무는 "맨날 재미없는 제 콘텐츠에 댓글 달아주시고 좋아요 눌러주시는데 제 이야기를 하면 어떤 분에게는 용기와 새로운 마음을 드릴 수 있지 않을까 생각한다"고 말했다.

그러면서 "아프지 말고 건강만 생각하시라. 그냥 걸을 수 있다는 게 행복하다"며 건강의 소중함을 거듭 강조했다.

영상이 공개된 이후 유상무의 아내 역시 댓글을 남기며 남편을 향한 애틋한 마음을 전했다. 아내는 "스트레스 받지 말고 건강만 하자. 우리 무쪼기가 어떤 것들을 어떻게 견뎌냈는데! 작은 거에 스트레스 받지 말고 행복만 하자 우리 무쪼기"라고 적었다.

유상무는 지난 2017년 대장암 3기 진단을 받았다. 이후 수술과 항암치료를 견뎌냈고, 5년간의 투병 끝에 2022년 완치 판정을 받았다.

특히 투병 중이던 2018년 결혼식을 올린 유상무는 과거 아내에 대한 고마움도 전한 바 있다. 그는 "도망치고 싶고, 숨고 싶고, 상상할 수 없을 만큼 두렵고 무서웠다. 혼자가 아니었기에 용기 낼 수 있었다"며 아내에게 고마운 마음을 전했다.

이어 "기적 같은 일들이 꼭 생길 수 있기를 간절히 바란다"며 자신과 같은 시간을 보내고 있는 이들을 응원하기도 했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com