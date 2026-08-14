이효리, 톱스타 이미지 버렸나..무테안경 쓰고 투턱→잇몸 웃음 '역대급 엽사' 공개

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리가 솔로 데뷔 23주년을 맞아 과거와 현재를 오가는 사진을 공개하며 유쾌한 매력을 뽐냈다.

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이효리는 14일 자신의 SNS에 "2003년 오늘 솔로 데뷔 빠빰 빠빠밤 축하해 효리야"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 이효리의 솔로 데뷔 시절 모습부터 최근 근황까지 다양한 순간이 담겼다. 데뷔 당시의 풋풋한 모습과 시간이 흐른 현재의 모습이 한데 담기며, 팬들에게도 추억을 되새기게 했다.

무엇보다 눈길을 끈 것은 이효리의 남다른 '엽사'였다. 이효리는 빨간 무테 안경을 쓴 채 투턱을 만들거나 환하게 웃으며 특유의 '잇몸 미소'를 선보였다.화려한 무대 위 톱스타의 모습과는 사뭇 다른 친근하고 장난기 가득한 모습이 웃음을 자아냈다.

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특히 데뷔 기념일을 스스로 축하하면서도 꾸밈없는 사진을 함께 공개한 이효리의 모습에서 특유의 털털한 성격이 고스란히 드러난다. '천생 연예인'다운 화려한 순간뿐만 아니라 일상의 소소한 모습까지 거리낌 없이 공유하며 팬들과 기념일의 기쁨을 나눈 것.

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이효리는 지난 2003년 솔로 가수로 데뷔한 뒤 '10 Minutes', 'Get Ya!', 'U-Go-Girl' 등 수많은 히트곡을 탄생시키며 독보적인 솔로 가수로 자리매김했다.

이후 음악 활동뿐만 아니라 예능, 패션, 광고 등 다양한 분야에서 활약하며 오랜 시간 대중의 사랑을 받아왔다. 최근에는 서울에서 요가원을 운영하며 새로운 일상을 이어가는 등 활동 영역을 넓혀가고 있다.

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솔로 데뷔 23년이라는 긴 시간을 지나온 이효리는 여전히 변함없는 스타성과 함께, 세월이 흘러도 잃지 않은 유쾌함으로 팬들에게 특별한 웃음을 선물했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com