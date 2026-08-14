소연♥조유민, 손에 명품H 쇼핑백이 한가득...럭셔리 쇼핑 데이트

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[스포츠조선 정안지 기자]티아라 출신 소연이 남편이자 축구선수인 조유민과 럭셔리한 쇼핑 데이트를 즐기던 중 뜻밖의 장면을 포착해 웃음을 안겼다.

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소연은 14일 자신의 SNS를 통해 남편인 축구선수 조유민과의 쇼핑 일상을 공유했다.

사진 속에는 명품 H 매장을 찾은 소연과 조유민 부부의 모습이 담겨있다. 이날 부부는 셔츠와 슬리퍼를 착용해 본 뒤 이를 구매한 것으로 보인다.

쇼핑을 마치고 집으로 돌아가는 길, 조유민은 명품 H사를 상징하는 주황색 쇼핑백을 여러 개 들고 있어 눈길을 끈다.

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그런데 이 과정에서 예상치 못한 '웃픈' 장면이 벌어졌다. 한 손으로 쇼핑백 여러 개를 드는 과정에서 의도치 않게 조유민의 가운데 있는 손가락이 쏙 빠져나온 것. 이를 본 소연은 "무슨 의미냐"라고 재치있게 반응해 웃음을 자아냈다.

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한편, 소연은 지난 2022년 9세 연하의 축구선수 조유민과 결혼했다. 티아라는 최근 데뷔 17주년을 맞이한 가운데 지연과 효민, 은정, 큐리가 한자리에 모이며 팬들의 반가움을 자아냈다. 그러나 초창기 멤버로 2017년 팀을 탈퇴한 소연의 모습은 보이지 않아 팬들의 아쉬움을 샀다. 이에 당시 소연은 SNS를 통해 "어제 몸이 좋지 않았다. 내가 휴식을 취하는 동안 많은 분들이 데뷔 17주년을 축하해주셨다. 매우 행복했다"라고 소감을 전했다.

anjee85@sportschosun.com