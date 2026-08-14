이지훈, 48세에 둘째 딸 아빠 된다...'♥14세 연하' 아야네와 유아용품 폭풍 쇼핑

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지훈의 일본인 아내 아야네가 둘째 출산을 앞두고 본격적인 육아 준비에 나섰다.

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아야네는 14일 자신의 SNS를 통해 "둘째 만날 준비 시작!"이라는 글과 함께 유명 유아차 브랜드 매장을 찾은 근황을 공개했다.

곧 태어날 둘째를 위해 필요한 육아용품을 꼼꼼히 살펴보며 쇼핑에 나선 모습이다.

현재 임신 23주 차에 접어든 아야네는 출산을 앞둔 설렘과 함께 임신 중 변화도 꾸준히 공유하고 있다.

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최근에는 "요즘 나의 모습. 갑자기 몸이 확 커짐 이슈!"라는 글과 함께 한층 불러온 배를 두 손으로 감싼 사진을 공개해 눈길을 끌었다.

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본격적인 산전 관리에 들어간 근황도 전했다. 아야네는 편안한 환경에서 산전 관리를 받으며 건강하게 둘째를 맞이하기 위한 준비에 집중하고 있다.

첫째에 이어 새로운 가족을 맞이하는 만큼 설렘 가득한 일상을 팬들과 나누며 많은 응원을 받고 있다.

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이지훈과 아야네는 14살의 나이 차를 극복하고 2021년 결혼했다. 두 사람은 결혼 후 유튜브와 SNS 등을 통해 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통해왔다.

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지난해에는 첫째 딸을 품에 안으며 부모가 된 기쁨을 전하기도 했다.

최근 둘째 임신 소식을 알린 두 사람은 새로운 가족을 맞이하기 위한 준비에 한창이다. 아야네가 공개하는 임신 근황과 육아 준비 모습에 팬들의 축하와 관심도 이어지고 있다.

shyun@sportschosun.com