'42kg' 신지의 뒤늦은 후회...몰라보게 야윈 모습에 결국 운동 시작 "오운완"

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[스포츠조선 김수현기자] 지나치게 야윈 모습으로 팬들의 우려를 샀던 가수 신지가 건강을 되찾기 위한 근황을 전했다.

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신지는 14일 자신의 SNS를 통해 "오늘따라 유난히 탈탈 털린 기분. 오운완(오늘 운동 완료)"이라는 글과 함께 헬스장에서 찍은 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 신지는 흰 티셔츠에 레깅스, 운동화를 착용한 편안한 운동복 차림이다. 여전히 마른 체구지만, 한층 밝아진 표정이 눈길을 끈다.

최근 신지는 몰라보게 앙상해진 자태가 공개되며 '건강이상설'까지 제기된 바 있다.

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프로필상 키 164cm인 그의 체중이 42kg대까지 떨어진 사실이 알려지면서 팬들의 걱정은 더욱 커졌다.

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특히 최근 출연한 유튜브 콘텐츠에서는 등뼈가 드러날 정도로 야윈 모습이 포착돼 안타까움을 자아내기도 했다.

갑작스러운 체중 감소에 신지 본인 역시 적잖은 충격을 받은 것으로 알려졌다. 그는 최근 인바디 검사 결과를 직접 공개하며 "전문가로부터 '이 몸으로 걸어 다니는 것 자체가 신기하다'는 말을 들었다"고 털어놨다. 이어 "'이 정도면 정말 심각하구나'라는 생각이 들어 스스로도 큰 위기의식을 느꼈다"고 당시 심경을 밝혔다.

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자신의 몸 상태를 직시한 신지는 최근 본격적인 체력 증량과 건강 관리에 나선 모양새다.

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한편, 신지는 유튜브 채널과 여러 예능 프로그램을 넘나들며 팬들과 꾸준히 소통을 이어가고 있다.

한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했으며, 현재 유튜브 채널과 다양한 예능 프로그램을 통해 신혼 일상을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com