진태현♥박시은, 세상 떠난 딸 태은이 4주기에…2000만원 나눔 "시간 참 빠르다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 진태현, 박시은 부부가 세상을 떠난 딸 태은이를 기억하며 뜻깊은 나눔을 실천했다.

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진태현은 14일 자신의 개인 채널을 통해 "벌써 우리 태은이가 하늘나라로 떠난 지 4년이나 지났네요. 시간이 참 빠릅니다. 이렇게 기억하고 추억할 수 있음에 기쁘고 감사합니다"라며 여러 장의 기부 증서를 공개했다.

공개된 증서에 따르면 진태현, 박시은 부부는 한국해비타트의 독립유공자 후손 주거개선 사업에 1000만원을 후원했다.

여기에 밀알복지재단을 통해 국내 위기가정을 위해 1000만원을 추가로 기부했다.

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공개된 금액만 총 2000만원에 달한다.

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진태현은 그동안 꾸준히 나눔을 이어온 이유도 밝혔다.

그는 "그동안 열심히 살아왔고, 열심히 벌어왔고, 이젠 여러 곳에 나누는 중입니다"라며 "엄청나게 많이 번다면 더 많이 나눌 수 있을 텐데 그러지 못함에 속상할 뿐입니다"라고 털어놨다.

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이번 기부뿐 아니라 앞으로도 다양한 곳에 도움의 손길을 전하겠다는 뜻을 밝혔다.

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진태현은 "이번 815런으로 독립유공자분들을 위해 마음을 나누고, 생계가 어려운 사각지대의 이웃들을 위해 마음을 나누고, 제주도에 있는 개척교회의 이전을 위해 마음을 나누고, 또 차마 다 말씀드리지 못한 곳들에 마음을 나누려 합니다"라고 전했다.

특히 기부 사실을 공개하는 이유에 대해서도 솔직한 생각을 전했다.

그는 "굳이 이런 행함을 알리는 이유는 단 하나입니다. 조금이나마 서로 배려하고 사랑하고 나누기 위해서입니다"라며 "저와 아내는 믿습니다. 사랑과 나눔, 겸손, 이웃 배려 같은 단어들이 세상을 바꿀 수 있다는 걸 말입니다"라고 밝혔다.

이어 "저희 부부가 더 많이 일해서 더 많은 곳에 사랑을 나눌 수 있게 응원해 주세요"라며 앞으로도 박시은과 함께 나눔을 이어가겠다는 뜻을 덧붙였다.

한편 진태현과 박시은은 지난 2015년 결혼했다. 두 사람은 2022년 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았으나 같은 해 8월 출산을 약 20일 앞두고 딸 태은이를 떠나보내는 아픔을 겪었다.

이후에도 부부는 태은이를 향한 그리움을 숨기지 않고 꾸준히 기억해왔다. 세월이 흘러 어느덧 4년이 된 가운데, 이번에는 딸을 추억하는 마음을 이웃을 위한 나눔으로 이어가며 의미를 더했다.

narusi@sportschosun.com