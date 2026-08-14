'한의사♥' 강소라, 청순 여배우 모습 어디로?..둘째 떼쓰자 "안 갈 거면 가지 마"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 강소라가 두 딸과의 현실감 넘치는 여름방학 일상을 공개해 공감을 자아냈다.

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14일 강소라의 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'에는 '두 딸과 떠난 강소라의 우당탕탕 여름방학. 그해 우리는 여름이었다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 강소라는 여행을 떠나기도 전부터 이미 피곤함이 가득한 표정으로 등장했다.

그는 "첫째가 지난주 금요일부터 방학을 시작했는데 정말 너무 힘들다"며 시작 전부터 에너지가 방전된 모습으로 "아휴, 참 설레라…"라고 한탄해 웃음을 안겼다.

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하루 종일 집안일에 시달린 강소라는 두 딸과의 특별한 추억을 위해 1박 2일 풀빌라 펜션 여행을 감행했다.

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하지만 예쁜 숙소에 도착해 아이들과 즐거운 시간을 보내던 것도 잠시, 식사하러 가던 중 둘째 딸이 식당에 색연필을 가져가겠다며 떼를 쓰기 시작했다.

강소라는 "안 돼. 인형만 데려가자. 갔다 와서 또 하면 되잖아, 이거 없어지는 거 아니야"라며 다정하게 달랬지만, 아이의 눈물은 그치지 않았다.

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결국 강소라는 결단한 듯 "싫어도 어쩔 수 없어. 울어도, 서럽지만 어쩔 수 없어"라며 아이의 억지에 단호한 태도를 취했다.

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이어 색연필을 뒤로 숨긴 채 "안 갈 거야? 그럼 가지 마"라고 강단 있게 훈육하는 현실 엄마의 면모를 보였다.

식사를 마친 후 돌아온 강소라는 동화책을 읽어주며 하루를 따뜻하게 마무리했다. 그는 "드디어 잠잘 시간이 다가왔다"며 "오늘 함께 찍은 사진을 보며 이야기를 들려주고 잠을 재우려 한다"고 전했다.

이어 강소라는 "가끔 너무 지쳐서 아이들이 얼른 컸으면 싶다가도, 나중에 사춘기가 오면 이렇게 같이 못 지내겠지 싶어 최선을 다해 함께 시간을 보내려 한다"며 "다들 힘들겠지만 조금만 더 힘내자"고 육아 동지들을 향한 따뜻한 응원을 덧붙였다.

한편 강소라는 지난 2020년 10세 연상의 한의사와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com