'거미♥' 조정석, 육퇴 후 전한 깜짝 근황…딸 위한 자작곡 부르며 "둘째 것도 당연히"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 조정석이 육아를 마친 뒤 팬들과 소통에 나선 가운데, 두 딸을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

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14일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '조정석의 돌아온 육퇴 라이브 | 라이브 문 열었습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조정석은 '육퇴 라이브'를 통해 팬들과 편안하게 이야기를 나누며 최근 근황을 전했다. 현재 드라마 '페이퍼맨' 촬영에 한창이라는 조정석은 작품 속 캐릭터를 위해 파마를 했다고 밝히는가 하면, 최근 체중도 3~4kg가량 빠졌다고 털어놨다.

그러던 중 팬들이 노래를 불러달라고 요청하자 조정석은 첫째 딸 예원 양을 위해 직접 만든 자작곡을 꺼내 들었다.

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조정석은 "사랑해 예원아. 우리 예원이 지금처럼 건강하게만 자라다오"라며 딸을 향해 애정 어린 메시지를 전했다.

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이어 "우리 첫째 딸을 생각하면서 만든 노래"라고 설명한 뒤 직접 노래의 한 소절을 불렀다.

아빠 조정석의 자작곡에 팬들은 곧바로 둘째 딸을 떠올렸다. 한 팬이 "둘째 것도 만들어 달라"고 요청하자 조정석은 망설임 없이 "당연하지, 당연하지, 당연하지"라고 답했다.

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이어 자신의 히트곡 '아로하'를 자장가 버전으로 만들어보자는 아이디어도 나왔다. 조정석은 곧바로 노래를 느린 템포로 불러보며 "(아기를) 토닥토닥하면서"라고 상황까지 설정했다.

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직접 멜로디를 흥얼거리던 조정석은 "이렇게 해야 하나. 느리게 해야 하나?"라며 진지하게 자장가 버전을 고민해 웃음을 자아냈다.

라이브가 진행된 공간도 눈길을 끌었다. 조정석은 "여기가 제 작업실"이라며 아내 거미와 함께 곡 작업을 하는 공간이라고 소개했다. 피아노와 기타 등 여러 악기가 놓여 있었으며, 조정석은 이곳에서 직접 노래를 만들고 작업한다고 설명했다.

특히 조정석은 tvN 드라마 '슬기로운 의사생활' 촬영 당시 제작진으로부터 선물받은 펜더 기타를 지금까지 사용하고 있다는 비하인드도 공개했다.

한편 조정석과 가수 거미는 2018년 결혼했으며 2020년 첫째 딸 예원 양을 품에 안았다. 이후 두 사람은 둘째 딸까지 얻으며 두 딸의 부모가 됐다.

narusi@sportschosun.com