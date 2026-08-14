"내가 붙는 옷 입을 때..." 장윤정, 경호원들도 쩔쩔맨 '반전 컴플렉스' 고백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 가수 장윤정이 오랜 시간 함께해온 전담 경호원들 앞에서도 쉽게 밝히지 못했던 자신의 '반전 컴플렉스'를 털어놓았다.

Advertisement

14일 장윤정의 공식 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 "장윤정을 지키는 사람들"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 장윤정은 자신을 지키는 전담 경호팀과 함께 첫 번째 게임으로 '장윤정 애정 테스트' 코너를 진행하며 즐거운 시간을 보냈다.

이날 현장에서는 '장윤정이 생각하는 신체 컴플렉스'를 맞히는 퀴즈가 출제됐다.

Advertisement

평소 장윤정의 일거수일투족을 가장 가까이서 밀착 수행하는 경호원들이었지만, 의외의 질문에 모두 난감한 기색을 감추지 못했다.

Advertisement

경호원들은 "눈 시력이 컴플렉스 같다", "발 모양 아니냐" 등 오답을 연발하며 감을 잡지 못했다.

분위기가 답답해지자 장윤정은 "제가 쫙 붙는 옷을 입은 걸 많이 보지 않았냐. 짧은 의상을 입은 것도 봤을 텐데"라며 결정적인 힌트를 건넸다.

Advertisement

그러면서 "이분들이 내가 어려워서 차마 말을 못 하시는 것 같다"며 웃음을 터뜨렸다.

Advertisement

경호원들을 쩔쩔매게 만든 퀴즈의 정답은 다름 아닌 장윤정의 '피부'였다.

의아해하는 주변 반응에 장윤정은 "제가 원래 피부가 너무 까맣다. 파운데이션이나 화장이 아니라 그냥 이게 내 진짜 피부"라고 솔직하게 고백했다.

이에 한 경호원은 "늘 빛이 나셔서 그런 부분은 전혀 안 보였다"며 센스 있는 너스레로 현장을 화기애애하게 만들었다.

한편 장윤정의 이번 피부 언급은 과거 그가 겪었던 원인 불명의 통증을 떠올리게 하며 다시금 눈길을 끌고 있다.

장윤정은 지난해 약 10개월 동안 이유를 알 수 없는 심각한 피부 발진 증상에 시달렸다고 밝혀 팬들의 큰 우려를 산 바 있다.

당시 그는 "약도 안 들고 이유도 몰라 집에서 표정이 아예 사라질 정도였다"며 신체적·정신적 피로감을 토로했었다.

shyun@sportschosun.com