하츠투하츠, 日 예능 소품 썼다 '인종차별 논란'…"상처 줄 의도 없었다" 사과

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts) 멤버 지우, 주은, 예온이 일본 예능 프로그램에서 소품으로 마련된 가발을 착용했다가 인종차별 논란에 휩싸인 가운데 직접 사과했다.

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지우, 주은, 예온은 14일 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 각각 한국어와 영어로 작성한 사과문을 게재하고 자신들의 행동으로 상처받은 이들에게 고개를 숙였다.

논란은 지난 12일 일본 OTT 플랫폼 ABEMA에서 방송된 예능 프로그램 '축! 일본 데뷔 하츠투하츠의 오와라이 도장'에서 불거졌다.

당시 멤버들은 개그 미션을 수행하는 과정에서 방송 소품으로 마련된 아프로 스타일의 가발을 착용했다.

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이후 해당 가발을 쓴 채 마이클 잭슨 퍼포먼스를 선보였고, 방송을 접한 일부 해외 팬들을 중심으로 특정 인종의 외형과 문화를 희화화한 것으로 비칠 수 있다는 비판이 제기됐다.

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논란이 이어지자 당시 가발을 착용했던 멤버들이 직접 입장을 밝혔다.

먼저 지우는 "촬영 중 가발을 착용했을 때 저의 행동이 어떤 의미로 받아들여질지, 또는 누군가에게 상처가 될 수 있다는 점을 미처 깊이 생각하지 못했다"고 밝혔다.

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이어 "많은 분들이 해주신 이야기를 들으며 배우고 있고, 제가 왜 잘못했는지도 알게 됐다"며 "진심으로 죄송하다. 앞으로는 저와 저희 멤버들 모두 더 많이 생각하고 신중하게 행동하겠다"고 사과했다.

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주은은 상처를 주려는 의도는 없었다면서도 자신의 행동을 돌아봤다.

그는 "촬영 당시 제 행동에 대해 다시 한번 생각하고 돌아보면서 제가 그 순간에 좀 더 신중하게 생각하고 행동했어야 했다는 걸 깨달았다"고 말했다.

그러면서 "누군가에게 상처를 주거나 무례하게 대하려는 의도는 없었지만 제 행동으로 인해 상처받으신 분들이 있을 수 있다는 점을 이해하고 있으며 진심으로 죄송하다"며 "이번 일을 통해 배우고, 앞으로는 더 세심하게 생각하고 행동하겠다"고 밝혔다.

예온 역시 "이번 일을 통해 의도와 관계없이 제 행동이 다른 분들에게 어떤 영향을 줄 수 있는지 돌아보고 많이 배우게 됐다"고 전했다.

이어 "앞으로는 제 행동이 어떻게 받아들여질 수 있을지 더 깊이 생각하고, 더욱 신중하고 책임감 있게 행동하겠다"며 "저로 인해 상처받거나 실망하신 분들께 진심으로 죄송하다"고 고개를 숙였다.

세 멤버는 해외 팬들에게도 사과의 뜻을 전하기 위해 같은 내용의 영문 사과문을 함께 게재했다.

일본 데뷔 관련 예능 프로그램에서 사용한 소품이 예상치 못한 인종차별 논란으로 번진 가운데, 지우와 주은, 예온이 직접 사과하고 재발 방지를 약속하면서 논란 수습에 나섰다.

narusi@sportschosun.com