'사생활 폭로→JYP 탈퇴' 건일, 끝내 입 열었다…"팬 비하 맞지만 탈퇴는 회사 결정"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes) 건일이 사생활 관련 폭로와 녹취 공개에 이어 팀 탈퇴 및 JYP엔터테인먼트와의 전속계약 해지까지 결정된 가운데, 처음으로 직접 입을 열었다.

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팬들을 향해 부적절한 발언을 한 사실은 인정하고 사과했지만, 팀에서는 끝까지 남고 싶었다며 탈퇴와 관련해서는 회사의 결정을 받아들였다고 밝혔다.

건일은 팬 소통 커뮤니티를 통해 "아마 이 인사가 엑디즈로서 드리는 마지막 인사가 될 것 같다"며 장문의 글을 남겼다.

먼저 건일은 팀을 떠나게 된 심경부터 밝혔다. 그는 "정말 끝까지 엑디즈로 남고 싶었고 여섯 명의 엑디즈를 지키고 싶었다"면서도 "하지만 회사의 결정을 어쩔 수 없이 받아들이기로 했다"고 전했다.

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앞서 JYP엔터테인먼트는 지난 13일 건일의 엑스디너리 히어로즈 탈퇴와 전속계약 해지를 공식 발표했다.

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당시 JYP 측은 "최근 건일과 관련된 사안에 대해 상황의 엄중함을 깊이 인지하고 아티스트와 다각도로 충분한 논의를 거쳤다"며 "더 이상 팀 활동을 함께하기 어렵다고 판단해 상호 합의하에 전속계약을 해지하기로 했다"고 밝혔다.

건일은 최근 온라인을 통해 불거진 사생활 관련 폭로에 대해서도 설명했다. 폭로 글을 작성한 인물에 대해서는 지인을 통해 알게 된 뒤 약 2주 정도 만났던 사람이라고 밝혔다.

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특히 논란이 된 통화 녹음 속 팬들을 향한 부적절한 발언에 대해서는 자신의 발언이 맞다고 인정했다.

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건일은 "팬들을 향해 불미스러운 발언을 한 사람은 제가 맞다"며 "어떤 이유에서든 제가 그런 말을 했다는 사실 자체는 변하지 않는다. 실망하고 상처받으셨을 모든 분들께 진심으로 죄송하다"고 사과했다.

다만 해당 발언이 자신을 응원해온 팬덤 전체를 겨냥한 것은 아니었다고 선을 그었다.

건일은 올해 초 숙소에 사생팬이 침입하고 개인 차량에 위치추적기를 부착해 따라다니는 일 등을 겪었다고 주장했다.

이 같은 일들이 이어지면서 "일부 악성 팬들에 대한 두려움과 반감이 많이 생겼고 심적으로도 많이 힘든 시간을 보냈다"고 설명했다.

문제의 발언이 나오게 된 당시 상황도 전했다. 지난 6월 인스파이어 아레나 콘서트 전후 악성 댓글 등으로 힘든 시기를 보내던 중 당시 교제하던 상대에게 자신의 감정을 털어놓는 과정에서 해당 발언을 했다는 설명이다.

건일은 "그 대화가 녹음되고 공개될 것이라고는 생각하지 못했다"면서도 "공개 여부와 관계없이 제가 그런 말을 했다는 것 자체가 잘못"이라고 재차 고개를 숙였다.

그러면서도 "당시 감정적으로 이야기했던 대상은 익명 뒤에 숨어 저희를 무분별하게 비난하거나 사생활을 침해했던 일부 악성 팬들이었다"며 "저희를 믿고 응원해주신 모든 빌런즈를 향해 했던 말은 절대 아니었다"고 강조했다.

함께 활동해온 멤버들에 대한 솔직한 심경도 털어놨다.

건일은 "늘 함께 생활하고 일과 사생활의 많은 부분을 공유하는 멤버들에게 단 한 번도 불만이 없었다고 말한다면 거짓말"이라면서도 "엑디즈로 활동하는 동안 멤버들을 진심으로 아끼고 사랑했다는 것, 빌런즈가 보내주신 사랑에 늘 감사했다는 것만큼은 떳떳하게 말씀드릴 수 있다"고 전했다.

특히 멤버들과 함께 이루고 싶었던 '웸블리 공연'의 꿈을 언급하며 아쉬움을 드러냈다.

건일은 "비록 함께 웸블리에서 공연하는 꿈은 이루지 못하게 됐지만 이 친구들이 언젠가는 꼭 그 꿈을 이룰 수 있도록 한 발짝 뒤에서 응원하겠다"고 밝혔다.

끝으로 "엑디즈와 빌런즈를 위해 제가 가진 모든 것을 쏟아부었고 정말 많이 좋아했고 사랑했다. 제 청춘을 함께해주셔서 감사하다"며 엑스디너리 히어로즈 멤버로서 마지막 인사를 남겼다.

한편 건일의 탈퇴로 엑스디너리 히어로즈는 향후 5인 체제로 활동을 이어간다. JYP엔터테인먼트는 전속계약 해지 및 팀 탈퇴를 발표하면서 건일과 관련한 구체적인 사안에 대해서는 밝히지 않았다.

narusi@sportschosun.com