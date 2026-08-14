전현무, 1박 2일 휴일에 '무작정 해외行'…기안84 "형 멋있어" 환호

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 바쁜 스케줄 속 어렵게 생긴 1박 2일 휴일에 목적지도 정하지 않은 채 공항으로 향한다.

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MBC '나 혼자 산다'에서 전현무의 무작정 해외 여행 철학에 무지개 회원들이 극과 극의 반응을 보였다.

공항 전광판 앞에 서서 즉석에서 여행지를 탐색하는 전현무의 모습에 기안84는 "멋지다!"를 연발했고, 파워 계획형인 김신영은 "있을 수 없는 일!"이라며 깜짝 놀란다.

오늘(14일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 전현무가 휴일을 맞이해 무작정 해외 여행을 떠난 모습과 배우 박경혜가 '남사친' 현봉식과 사투리 연기 스터디를 하는 모습이 공개된다.

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방송에 앞서 공개된 영상에는 전현무가 바쁜 스케줄 중 생긴 1박 2일 휴일을 알차게 보내기 위해 무작정 공항에 온 모습이 담겼다. 그는 공항 전광판 앞에서 "어디 가지?"라며 고민에 빠진다. 이를 본 무지개 회원들은 예상치 못한 전현무의 여행 스타일에 당황한다.

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전현무는 친구와 함께 무작정 여행으로 중국 청두를 다녀왔던 경험을 이야기하며, "몸을 혹사시키더라도 바쁜 일정 때문에 못한 걸 해보자! 어디든 낯선 환경에 나를 던지자!"라는 마음이었다고 설명한다. 전현무는 안 갔던 나라, 안 갔던 지역을 중심으로 여행지 후보를 고른다. 전현무의 여행 철학에 '무계획의 아이콘' 기안84는 공감하며 "나름 철학이 있네! 형 멋있어!"를 외친다. 그러나 파워 계획형인 김신영은 "있을 수 없는 일"이라며 이해할 수 없다는 반응을 보여 웃음을 자아낸다.

전현무는 공항 안내데스크에서 당일 비행 정보를 문의해 보지만, 1박 2일의 짧은 여행 일정에 맞는 비행 시간을 찾는 데 고군분투한다. 답답함을 토로하는 무지개 회원들에게 전현무는 "이것 자체가 여행의 과정이다. 허탕 쳐도 후회 안 한다"라며 확고한 신념을 밝혀 감탄을 자아낸다. 과연 전현무가 원하는 조건에 딱 맞는 여행지로 떠날 수 있을지 본방송이 기다려진다.

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narusi@sportschosun.com