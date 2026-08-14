스키즈 현진, '8000만원' 협찬 귀걸이 분실에 멤버들 총출동…"필릭스가 주워 살았다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 스트레이 키즈 현진이 무대에서 무려 8000만원 상당의 명품 귀걸이를 잃어버려 직접 배상할 뻔했던 아찔한 일화를 공개했다.

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14일 유튜브 채널 '집대성'에는 '우리 스키즈 바보라찬데 오늘 바보력도 MAX야~ | 집대성 ep.119 스트레이 키즈 (리노, 현진, 한)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 리노, 현진, 한이 출연해 대성과 다양한 이야기를 나눴다.

멤버들은 과거 자신들의 영상을 함께 보며 당시 비하인드를 풀어놓았다. 이 과정에서 '2025 SBS 가요대전' 당시 스트레이 키즈 멤버들이 무대 위를 돌아다니며 일제히 바닥을 살피는 모습이 등장했다.

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알고 보니 멤버들이 필사적으로 찾고 있던 것은 현진의 귀걸이였다.

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현진은 당시 모습을 보며 "저 장면은 아티스트 전출 모습"이라며 "제가 무대를 하다가 까르띠에 귀걸이를 잃어버렸었다"고 밝혔다.

더욱 아찔했던 것은 귀걸이의 가격이었다. 현진이 착용했던 제품은 약 8000만원 상당의 고가 제품인 데다 개인 소유가 아닌 협찬 제품이었던 것.

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귀걸이를 끝내 찾지 못할 경우 배상해야 하는 상황이었다는 사실이 알려지자 당시 현진이 얼마나 다급했는지도 짐작하게 했다.

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현진은 "'와, 이거 진짜 큰일 났다'고 생각했다"고 당시 심경을 떠올렸다.

시간도 현진의 편이 아니었다. 스트레이 키즈의 무대가 끝난 뒤에도 다른 아티스트들의 공연이 예정돼 있었기 때문이다.

현진은 "저희가 엔딩 전출의 전전 무대였어서 저희 뒤에 다른 아티스트 무대가 있었다"며 "그래서 이건 못 찾겠다고 생각하고 무대에 올라갔었다"고 설명했다.

현진이 사실상 포기한 순간에도 멤버들은 귀걸이 찾기를 멈추지 않았다. 그리고 결국 현진을 8000만원 배상 위기에서 구한 것은 필릭스였다.

현진은 "그래도 멤버들이 다 같이 찾아주고 있었다"면서 "그때 용복이(필릭스)가 저쪽에 있는 반짝거리는 걸 보고 막 달려가서 주워줬다. 그래서 살았었다"고 말해 웃음을 안겼다.

그러나 이날 현진의 '분실담'은 여기서 끝나지 않았다.

현진은 평소에도 물건을 자주 잃어버린다며 "제가 물건을 진짜 잘 잃어버린다. 물건이 아예 없어진다"고 고백했다.

특히 지갑 등을 잃어버리면서 재발급이 필요한 것들을 "한 여덟 번은 발급했다"고 밝혀 대성을 놀라게 했다.

잦은 분실 탓에 자신만의 대처법까지 생겼다. 현진은 "저는 은행 ARS 번호를 저장해놓는다. 잃어버리면 바로 전화한다"고 설명했다.

반면 대성은 물건을 잃어버리지 않기 위해 옷을 자신의 습관에 맞춰 수선한다고 밝혔다. 바지를 구입하면 원하는 위치에 주머니를 별도로 달고, 각 주머니에 넣는 물건까지 정해둔다는 것.

이에 현진이 "저는 가방도 그날그날 다르게 든다"고 하자 대성은 패션에 관심이 많은 사람에게는 자신의 방법이 적용되기 어려울 것 같다며 수긍했다.

현진은 "그래도 요즘은 물건을 안 잃어버린 것 같다. 어른이 되어가는 것 같다"고 너스레를 떨며 자신의 분실 에피소드를 마무리했다.

narusi@sportschosun.com