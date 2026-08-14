아이린, 24살 데뷔하자 따라붙은 '나이 꼬리표'…"모든 방송서 들어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 레드벨벳 아이린이 24살에 데뷔한 뒤 가는 곳마다 나이 이야기를 들어야 했던 당시를 떠올렸다.

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14일 유튜브 채널 '차린건 쥐뿔도 없지만'에는 '아이린 시청금지 이 언니가 왜 이리 무리해'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 아이린은 이영지와 술잔을 기울이며 데뷔 당시부터 레드벨벳 멤버들과 함께해온 시간에 대해 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 이영지는 아이린이 24살에 레드벨벳로 데뷔했던 것을 언급했다. 그는 당시만 해도 24살이면 굉장히 어른처럼 느껴졌지만, 자신이 직접 그 나이가 되고 보니 생각과 달랐다고 말했다.

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이어 이영지는 아이린에게 "24살에 데뷔해서 사람들이 '나이가 많은 상태에서 데뷔했다'는 이야기를 많이 하지 않았느냐"는 취지로 물었다.

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아이린은 곧바로 "모든 방송에서 들었다"고 답하며 웃었다. 당시 아이돌 그룹 멤버로서는 비교적 늦은 나이에 데뷔한 만큼 방송에 출연할 때마다 나이에 관한 이야기가 빠지지 않았다는 것.

하지만 정작 아이린 본인은 '24살'이라는 숫자를 크게 의식할 겨를이 없었다고 털어놨다.

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아이린은 "그 숫자에 대해 크게 생각하지 않았다"며 당시에는 자신의 나이보다 함께 데뷔한 어린 멤버들을 챙기는 일이 먼저였다고 밝혔다.

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그는 "옆에 있는 멤버들을 챙겨야 했다. 챙길 게 너무 많아서 내 실제 나이는 그렇게 중요하지 않았다"는 취지로 당시를 회상했다.

레드벨벳의 맏언니이자 리더였던 만큼 데뷔 이후에도 자신의 일보다 멤버들을 먼저 생각했던 시간이 길었다.

아이린은 당시 자신보다 옆에 있는 멤버들을 더 많이 생각했던 것 같다면서, 시간이 흐른 뒤에야 조금씩 자신을 챙기기 시작했다고 밝혔다.

특히 "그전에는 동생들을 챙기느라 바빴다"고 털어놨고, 현재는 자신도 잘 챙기고 있느냐는 이영지의 질문에는 "그렇다. 당연하다"고 답했다.

멤버 예리와의 오랜 인연도 공개했다. 아이린은 주변의 많은 동생 가운데 가장 아끼는 동생을 묻자 예리를 꼽았다.

아이린은 예리에 대해 "12살 때부터 알았다"며 자신이 20살이던 연습생 시절부터 인연을 이어왔다고 밝혔다. 오랜 시간 언니로서 멤버들을 챙겨온 아이린의 남다른 책임감을 엿볼 수 있는 대목이었다.

한편 아이린은 2014년 레드벨벳으로 데뷔했다. 이후 그룹의 리더로 활동하며 '빨간 맛', 'Psycho', 'Feel My Rhythm' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 올해는 데뷔 12년 만에 첫 솔로 아시아 투어에 나서는 등 활동을 이어가고 있다.

narusi@sportschosun.com